多くのドライバーが一度は経験したことがあるであろう、カーナビの不可解なルート案内。それに対する不満の投稿がSNSで話題を集めている。

【映像】ドライバー達が激白するナビの罠

投稿したのは、ヨッピーさん(＠yoppymodel)。カーナビを利用していた際、目的地までまだ距離があるにもかかわらず「ここで降りるのが正しい」と強引に高速道路を降りるよう指示され、従った結果、所要時間が延びて遅刻してしまったという体験をXに投稿した。

通行止めを疑い従うも…結局遅刻!?

投稿を見た人からは、「しょっちゅうヤラかしてくれるのでもう諦めた」「『ここで降ります』『もう一度乗ります』無駄に料金あがった!!」「『目的地周辺です、お疲れ様でした』最後まで案内してほしい！」「肝心な分岐で黙ったりしないで」といった体験談とともに、共感の声が相次いでいる。

当時の状況について投稿者は、「あまりにも腹が立ち、勢いで投稿しました」と説明。向かっていたのはよく行く場所だったが、普段は降りないインターチェンジで降りるよう指示が出たため、「何か通行止めとかがあるのかも」と思いナビに従ったという。

しかし、降りた直後に所要時間が延び、再び高速に戻るルートが案内されたといい、「結局、待ち合わせにも遅刻してしまいました」と振り返る。さらに、「Googleマップなんかでも確認するようにしているんですがスマホは触れないので……なんでああいうことになるんでしょうね!!!!!!!!!!!」と、やり場のない思いを明かしている。（『わたしとニュース』より）