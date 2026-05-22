「エッホエッホのうた」うたじまい、10年の交際経て結婚
マルチクリエイターのうたじまいが21日、自身のSNSを更新。10年の交際を経て、結婚したことを報告した。
【写真】幸せいっぱい！「エッホエッホのうた」うたじまいがツーショット
ツーショットを添えて「10年付き合ったドラマーの彼と結婚しました。ずっとずっと根拠のある大丈夫を言い続けてくれた1番大好きな人、1番の親友です。変わらずよろしくね」と記している。
「エッホエッホ」が『現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」』“10語”に選ばれたことを受け、うたじまいは「エッホエッホのうた」を制作したことから、Xアカウント名「うお座」さんとともに会見に出席していた。
【写真】幸せいっぱい！「エッホエッホのうた」うたじまいがツーショット
ツーショットを添えて「10年付き合ったドラマーの彼と結婚しました。ずっとずっと根拠のある大丈夫を言い続けてくれた1番大好きな人、1番の親友です。変わらずよろしくね」と記している。
「エッホエッホ」が『現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」』“10語”に選ばれたことを受け、うたじまいは「エッホエッホのうた」を制作したことから、Xアカウント名「うお座」さんとともに会見に出席していた。