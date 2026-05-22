細野晴臣、9月発売の新作アルバムの商品イメージ公開｜中華街でのポップアップイベントもスタート

細野晴臣が2026年9月11日（金）に発売する23枚目の新作アルバム『Yours Sincerely』の商品イメージ画像が公開された。

2025年のロンドン公演やパリでのDJイベント、国内ツアーの即完売など、現在も国内外で精力的な活動を続ける細野晴臣が、通算23枚目となる新作アルバム『Yours Sincerely』を、2026年9月11日（金）に全世界リリースする。

全10曲を収録した本作は、母性や慈悲といった人間の深層意識をテーマに、孤独や混乱の時代の先にある“調和”を静かに描いた作品となっている。配信リリースに加え、国内ではアナログ盤、CD、カセットテープの全6形態でリリース。そして、その商品のイメージ画像が公開となった。

LP豪華版BOX

LP豪華版

LP通常盤

CD豪華版BOX

CD初回盤

CD通常盤

カセットテープ

さらに、新作アルバム『Yours Sincerely』の予約受付を、2026年5月22日（金）〜5月24日（日）、および5月26日（火）〜6月7日（日）に横浜・中華街で開催されるPOP UPイベント「HARRY HOSONO ＆ TIN PAN ALLEY IN CHINA TOWN 50th Anniversary POP UP」にて実施することが決定。

会場にて予約をすると、通常の予約特典に加え、会場限定特典として、「Yours Sincerely」オリジナルステッカーをその場でもらえるとのことだ。

「Yours Sincerely」オリジナルステッカー

なお、6月24日（水）には、細野晴臣率いるティン・パン・アレーが、1976年5月8日に横浜・中華街の老舗中華菜館「同發新館」で行った伝説的ライブの音源が、約50年の時を経て“ステレオ・ミックス”としてリリースされる。

「HARRY HOSONO ＆ TIN PAN ALLEY IN CHINA TOWN 50th Anniversary POP UP」は、本作の発売を記念し、ライブの舞台となった「同發新館」と、横浜・中華街に誕生した「TRAN.SCENDER(R) HÔTEL Yokohama」にて開催されるPOP UPイベント。横浜・中華街の記憶と音楽が交差する、特別な時間を楽しむことができる。

■POP UPイベント情報

“HARRY HOSONO ＆ TIN PAN ALLEY IN CHINA TOWN 50th Anniversary POP UP”〜 HOSONO RECORD HOUSE vol.02 中華街編 〜

(1) 2026年5月22日（金）〜5月24日（日）11:30〜20:30（予定）会場：中華菜館 同發新館 (神奈川県横浜市中区山下町164番地)HP：http://www.douhatsu.co.jp/kasi/

(2) 2026年5月26日（火）〜 6月7日（日）11:30〜20:30（予定）会場：TRAN.SCENDER(R) HÔTEL Yokohama (神奈川県横浜市中区山下町81-3)HP：https://transcender.jp/yokohama

■商品情報

2026年9月11日(金)リリース細野晴臣『Yours Sincerely』

・完全生産限定盤 アナログレコード豪華BOX仕様形態：完全生産限定盤品番：XSJL-10〜11仕様：ボックス仕様+LP 1枚(アザージャケットver.)＋2つ折りブックレット(セルフライナーノーツ付)＋アートシート＋ポストカード6枚セット＋お手紙＋切手型付箋＋鉛筆セット(鉛筆2本＋鉛筆削り)＋オリジナルマグネット価格：￥13,000+税 (税込 ￥14,300)

・完全生産限定盤 アナログレコード通常仕様形態：完全生産限定盤品番：XSJL-12仕様：LP1枚組(通常ジャケットver.)+2つ折りブックレット(セルフライナーノーツ付)価格：￥4,000+税 (税込 ￥4,400)

・完全生産限定盤 CD 豪華BOX仕様形態：完全生産限定盤品番：XSCL-142〜143仕様：ボックス仕様+CD1枚組(アザージャケットver.)＋48Pスペシャルフォトブック(セルフライナーノーツ付)+アートシート＋ステッカー2種価格：￥9,000+税 (税込 ￥9,900)

・初回生産限定盤 CD形態：初回生産限定盤品番：XSCL-144〜145仕様：CD1枚組(通常ジャケットver.)+24Pブックレット(セルフライナーノーツ付)+オリジナルハンカチ価格：￥5,500+税 (税込 ￥6,050)

・通常盤 CD形態：通常盤品番：XSCL-146仕様：CD1枚組(通常ジャケットver.)+24Pブックレット(セルフライナーノーツ付)価格：￥3,500+税 (税込 ￥3,850)

・カセットテープ形態：完全生産限定盤品番：XSTL-1仕様：カセットテープ＋歌詞ブックレット価格：￥3,000+税 (税込 ￥3,300)

[CD収録曲] ※全10曲 CD/LP/カセットテープ共通(01) Note of Mothership(02) Sincerely(03) Ayurveda(04) M for Mandala(05) Rojiura(06) Happy Holiday(07) To a Wild Rose(08) Humming “Dream of Love”(09) Figlio Perduto(10) Anemo Wheel

[アナログレコード・カセットテープ収録曲] ※全10曲CD/LP/カセットテープ共通SIDE A(01) Note of Mothership(02) Sincerely(03) Ayurveda(04) M for Mandala(05) Rojiura

SIDE B(01) Happy Holiday(02) To a Wild Rose(03) Humming “Dream of Love”(04) Figlio Perduto(05) Anemo Whee