BLACKPINKジェニー、ヴァセリン ボディケアシリーズのグローバルブランドアンバサダーに就任｜サマソニ出演も控える

ヴァセリンは、ボディケアシリーズのグローバルブランドアンバサダーとして、世界的スーパースターとして活躍するジェニーを起用したことを発表した。

世界中で長く愛されてきたボディケアブランドであるヴァセリンと、日々のセルフケアを通じて自信をもって自分らしさを表現するモダンカルチャーの象徴・ジェニーによるコラボレーション。

本コラボレーションを通じて、シンプルでありながら高い効果をもたらすヴァセリンのボディケアが、触れるたびに自信をもたらし、健やかな輝く肌へ導く存在であることを伝えていく。

音楽、ファッション、カルチャーなど幅広い分野でグローバルに躍進する彼女の魅力である、みずみずしいつや肌。ステージやレッドカーペットなどの華やかな舞台からプライベートの旅先においても、彼女にとってボディケアは欠かせない毎日のルーティンとなっており、そんな彼女の日常生活にヴァセリンは長年寄り添ってきた。

本コラボレーションでは、ジェニーの日々のボディケアルーティンに焦点を当て、健やかでうるおいのある肌を保つための習慣やケアの継続の大切さを発信する。さらに、あらゆるシーンにおいて自信を持って過ごすために、ボディケアが果たす重要な役割についても紹介していく。

◼︎ジェニー コメント

「私にとってボディケアは、ヘアケアやスキンケアと同じぐらい大切にしている美容習慣です。そのため、ヴァセリンとのコラボレーションはとても意義深いと感じています。サウナやコールドプランジ（冷水浴）で肌を整えた後は、必ず保湿ローションでうるおいを閉じ込めています。中でもグルタヒア ボディローションは私のお気に入りです。軽やかでベタつかないのに、肌がしっかりうるおい、ツヤのある仕上がりになります。」

◼︎ヴァセリン グローバルブランドヴァイスプレジデント フェルナンド・カハーネ コメント

「ヴァセリンは、世代を超えて信頼されるボディケア製品を提供してきました。グルタヒア ボディローションは、肌を健やかなうるおいでケアできるよう、高機能の処方を用いてボディアケアの進化を追求し続けています。ジェニーは、こうした自信と無理のない輝きを自然に体現する存在です。」

なお、BLACKPINKのメンバーとして世界的な人気を集めるジェニーは、8月に開催される『SUMMER SONIC（サマーソニック） 2026』にもソロとして初出演予定。東京公演には8月14日（金）、大阪公演には8月16日（日）に登場する予定で、音楽、ファッション、ビューティーを横断する活躍にも注目が集まる。

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