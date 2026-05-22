夕日ヶ浦温泉の旅館「海舟」が、メインを選べる会席スタイルで好みの宿泊体験を提供
カイシュウが運営する夕日ヶ浦温泉の旅館「海舟」(京都府京丹後市)は、宿泊客の好みに合わせた食事を楽しめる新たな宿泊体験を提供している。
海舟外観
同施設は、日本夕日百選にも数えられる美しい夕陽を望む絶好のロケーションと、地元食材を活かした旬の料理が自慢の旅館。
従来の旅館の会席料理は、あらかじめ内容が決まっているスタイルが一般的だったが、旅行スタイルや食の好みの多様化を受け、海鮮を主役としたメインを選べる会席を構築した。
透き通る身とコリコリした食感が楽しめる地域のイカの新ブランド「京丹後イカ 漁火−ISARIBI−」、その日の旬の魚介を豪快に盛り付けた「舟盛り」、水分を多く含んだ繊細な身と上品な甘みを楽しめる「紅ガニ」、造り・しゃぶしゃぶ・踊り焼きで食べ比べができる「鮑尽くし」の中から、メインを選ぶことができる。
漁火イカ
舟盛り
紅ガニプラン
鮑刺身
海舟外観
同施設は、日本夕日百選にも数えられる美しい夕陽を望む絶好のロケーションと、地元食材を活かした旬の料理が自慢の旅館。
従来の旅館の会席料理は、あらかじめ内容が決まっているスタイルが一般的だったが、旅行スタイルや食の好みの多様化を受け、海鮮を主役としたメインを選べる会席を構築した。
透き通る身とコリコリした食感が楽しめる地域のイカの新ブランド「京丹後イカ 漁火−ISARIBI−」、その日の旬の魚介を豪快に盛り付けた「舟盛り」、水分を多く含んだ繊細な身と上品な甘みを楽しめる「紅ガニ」、造り・しゃぶしゃぶ・踊り焼きで食べ比べができる「鮑尽くし」の中から、メインを選ぶことができる。
漁火イカ
舟盛り
紅ガニプラン
鮑刺身