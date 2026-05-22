ロココ、研修後の現場定着まで一貫支援する「企業向けIT研修サービス」の提供開始
ロココは5月から、IT・DX人材育成を研修実施で終わらせず、現場での実行・定着までを一貫して支援する「企業向けIT研修サービス」の提供を開始した。
ロココの研修サービス導入前後のイメージ
近年、IT・DX人材育成の重要性が高まる一方で、研修後の活用が個人の取り組みに委ねられてしまう課題や、効果を測定・可視化できず次の一手に活かせないという課題が顕在化している。こうした課題を背景に、同社ではIT・DX部門や人事部門と現場社員の間に立ち、人材育成を実行・定着まで導く研修サービスを提供する。
同サービスは、IT・DX部門が描く育成方針を、現場社員が理解・行動できる形に落とし込む「実行支援型」研修。課題や育成方針のヒアリング、現場に合わせたカリキュラム設計、研修実施、理解度確認までを一括でサポートする。研修後はテストやアンケートを用いて教育結果を可視化し、必要に応じたフォロー研修などの改善提案を行うことで、現場への定着を確実に行っていく。
研修メニューは固定せず、業種や業務内容、受講者のリテラシーに応じて柔軟に設計可能。形式も対面やオンライン、ハイブリッドに対応し、出張開催も行う。
ロココの研修サービス導入前後のイメージ
近年、IT・DX人材育成の重要性が高まる一方で、研修後の活用が個人の取り組みに委ねられてしまう課題や、効果を測定・可視化できず次の一手に活かせないという課題が顕在化している。こうした課題を背景に、同社ではIT・DX部門や人事部門と現場社員の間に立ち、人材育成を実行・定着まで導く研修サービスを提供する。
研修メニューは固定せず、業種や業務内容、受講者のリテラシーに応じて柔軟に設計可能。形式も対面やオンライン、ハイブリッドに対応し、出張開催も行う。