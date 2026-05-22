「壁に…」はいだしょうこ、運転免許取得を断念した“衝撃”の理由 共演者も苦笑い「国の賢明な判断」
俳優でタレントのはいだしょうこが、22日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。運転免許の取得を断念した理由を明かした。
【写真】「瓜二つ！」母とのショットを公開したはいだしょうこ
この日は「貴重！歌と体操W元お姉さん」と題した企画が展開され、はいだはNHK Eテレ『おかあさんといっしょ』で2019年から7年間、初代体操のお姉さんとして活躍した秋元杏月とともにゲスト出演した。
“うたのおねえさん”として、5年間同番組に出演したはいだ。宝塚歌劇団を退団後、同番組のオーディションを受けるまでの経緯を振り返る中で、運転免許の取得のため教習所に通っていた期間があったことを明かした。
しかしはいだは、「でも、免許取れなかったんですよ」と語り、「（教習所内の）壁にぶつかっちゃって。それで教官が窓を開けて『こんな運転じゃ酔っちゃうよ〜』って」と告白。スタジオを爆笑させた。その出来事を受け「自分には合わないな」と感じ、取得を断念したと語った。
このエピソードにハライチの岩井勇気は「国の賢明な判断」と苦笑いを浮かべながらツッコんでいた。
【写真】「瓜二つ！」母とのショットを公開したはいだしょうこ
この日は「貴重！歌と体操W元お姉さん」と題した企画が展開され、はいだはNHK Eテレ『おかあさんといっしょ』で2019年から7年間、初代体操のお姉さんとして活躍した秋元杏月とともにゲスト出演した。
“うたのおねえさん”として、5年間同番組に出演したはいだ。宝塚歌劇団を退団後、同番組のオーディションを受けるまでの経緯を振り返る中で、運転免許の取得のため教習所に通っていた期間があったことを明かした。
しかしはいだは、「でも、免許取れなかったんですよ」と語り、「（教習所内の）壁にぶつかっちゃって。それで教官が窓を開けて『こんな運転じゃ酔っちゃうよ〜』って」と告白。スタジオを爆笑させた。その出来事を受け「自分には合わないな」と感じ、取得を断念したと語った。
このエピソードにハライチの岩井勇気は「国の賢明な判断」と苦笑いを浮かべながらツッコんでいた。