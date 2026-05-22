ハリー・ウィンストン、忘れな草から着想を得た新作ツインジュエリー発表
ハリー・ウィンストンは、「フォーゲット・ミー・ノット」コレクションより最新作を発表した。
フォーゲット・ミー・ノット・コレクション
野に咲く可憐な「忘れな草」から着想を得た新コレクションは、その造形の美しさを記憶やひたむきな愛、そして永遠の魅力を象徴するまばゆいジュエリーへと昇華させている。フローラルモチーフのアーカイブスケッチは1960年代初期にまで遡り、創始者ハリー・ウィンストンが尽きることのない感動の源としてきた自然界との長きにわたる結びつきを物語っている。
新コレクションはそのレガシーを受け継ぎ、情感と洗練を併せ持つクリエイションによって自然の優美なシンボルに敬意を表している。
今回新たに加わったのは、ツインモチーフのペンダントとイヤリング。ラウンド・ブリリアントカットとペアシェイプのジェムストーンのフォルムそのもののみで咲き誇る花のシルエットを描き出し、ピンクサファイア、ルビー、ブルーサファイア、ダイヤモンドの輝きが自然の多様な色彩を映し出している。
フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント(457万6,000円)
フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント(353万1,000円)
フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング(525万8,000円)
フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング(441万1,000円)
価格は、ツインペンダントが353万1,000円〜、ツインイヤリングが441万1,000円〜。
フォーゲット・ミー・ノット・コレクション
野に咲く可憐な「忘れな草」から着想を得た新コレクションは、その造形の美しさを記憶やひたむきな愛、そして永遠の魅力を象徴するまばゆいジュエリーへと昇華させている。フローラルモチーフのアーカイブスケッチは1960年代初期にまで遡り、創始者ハリー・ウィンストンが尽きることのない感動の源としてきた自然界との長きにわたる結びつきを物語っている。
今回新たに加わったのは、ツインモチーフのペンダントとイヤリング。ラウンド・ブリリアントカットとペアシェイプのジェムストーンのフォルムそのもののみで咲き誇る花のシルエットを描き出し、ピンクサファイア、ルビー、ブルーサファイア、ダイヤモンドの輝きが自然の多様な色彩を映し出している。
フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント(457万6,000円)
フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント(353万1,000円)
フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング(525万8,000円)
フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング(441万1,000円)
価格は、ツインペンダントが353万1,000円〜、ツインイヤリングが441万1,000円〜。