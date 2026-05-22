博多大吉、同じマンションの真下に住む芸人明かす「マンションの上と下なんよ、今」
お笑いコンビ・博多華丸・大吉の博多大吉（55）が、21日放送のBS朝日『家呑み華大』（毎週木曜 後10：00）に出演。同じマンションの真下の部屋に住んでいるお笑い芸人を明かした。
【写真】「マンションの上と下なんよ」博多大吉の真下に住む芸人
番組では放送100回目突破を記念し、1時間スペシャルで博多華丸・大吉、ケンドーコバヤシの3人が食事を楽しみながらトークを展開した。
お笑いコンビ・天津の天津飯大郎について話が及ぶと、大吉は「マンションの上と下なんよ、今。向君（飯大郎の本名）が引っ越してきて、たまたま僕ん家の真下に住んでいるから、これは飲みに行く機会増えるから、逆に減らさんとなとか思っていた」と明かした。ただ、飯大郎は仕事が多忙だといい、なかなか食事には行けていないことを漏らしていた。
【写真】「マンションの上と下なんよ」博多大吉の真下に住む芸人
番組では放送100回目突破を記念し、1時間スペシャルで博多華丸・大吉、ケンドーコバヤシの3人が食事を楽しみながらトークを展開した。
お笑いコンビ・天津の天津飯大郎について話が及ぶと、大吉は「マンションの上と下なんよ、今。向君（飯大郎の本名）が引っ越してきて、たまたま僕ん家の真下に住んでいるから、これは飲みに行く機会増えるから、逆に減らさんとなとか思っていた」と明かした。ただ、飯大郎は仕事が多忙だといい、なかなか食事には行けていないことを漏らしていた。