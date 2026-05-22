薄くてもしっかり断熱。トップクラスの性能を持つ天井用断熱材「マグブローX」が発売
マグ・イゾベールは6月、GX志向型住宅に最適な天井用の吹込み用グラスウール断熱材「マグブローX」を発売する。
マグブローX LW14H
同製品は、従来品「マグブローW」の進化形として開発され、天井用グラスウールブローとしてトップクラスの性能である熱伝導率0.048[W/(m・K)]を達成した。薄い設計でもしっかり断熱できるため、天井スペースを有効活用でき、天井高さの確保や勾配天井、ロフトなどの意匠性や設計の自由度を高める。吹込み工法により隙間なく充填できるため職人の技量に左右されにくく、安定した断熱性能を確保できる。
また、18Kよりも軽量であるため天井荷重を抑え、施工業者の作業効率や安全性向上にも寄与する。ノーバインダーウールを採用し、無臭かつホルムアルデヒドや難燃剤を含まない安全設計。不燃材料であるため火災時にも延焼しにくく環境と安全性にも配慮している。
発売後は、同社指定施工業者や設計事務所、住宅メーカー、工務店などを対象に販売を展開する。
マグブローX LW14H
同製品は、従来品「マグブローW」の進化形として開発され、天井用グラスウールブローとしてトップクラスの性能である熱伝導率0.048[W/(m・K)]を達成した。薄い設計でもしっかり断熱できるため、天井スペースを有効活用でき、天井高さの確保や勾配天井、ロフトなどの意匠性や設計の自由度を高める。吹込み工法により隙間なく充填できるため職人の技量に左右されにくく、安定した断熱性能を確保できる。
また、18Kよりも軽量であるため天井荷重を抑え、施工業者の作業効率や安全性向上にも寄与する。ノーバインダーウールを採用し、無臭かつホルムアルデヒドや難燃剤を含まない安全設計。不燃材料であるため火災時にも延焼しにくく環境と安全性にも配慮している。
発売後は、同社指定施工業者や設計事務所、住宅メーカー、工務店などを対象に販売を展開する。