映画『怪物』や『国宝』に出演した俳優の黒川想矢（16）の最新ショットに、多くの反響が寄せられている。

【映像】黒川想矢の最新ショット（複数カット）

5歳から芸能活動を開始し、2018年放送の日本テレビ系ドラマ『トーキョーエイリアンブラザーズ』で俳優デビューした黒川。2023年に公開された是枝裕和監督の映画『怪物』で俳優の安藤サクラ（40）の息子役を熱演し、第47回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞していた。

その後も、興行収入200億円を超えるメガヒットを記録した映画『国宝』で、吉沢亮（32）演じる主人公の少年時代を演じるなど、活躍の幅を広げている。

最新ショットに反響

2026年6月19日公開の映画『免許返納!?』にも出演する黒川。5月21日、Instagramのストーリーズで『免許返納!?』のプレミアイベントに出席したことを明かし、「舞台挨拶 ありがとうございました」と文章を添えて、主演の舘ひろし（76）との2ショットを披露している。

黒川の最新ショットにネット上では、「また大人になってる、想矢くん」「見るたびに背が伸びとる」「マジで何、可愛すぎんか」「ほほえましい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）