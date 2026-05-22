【新コレクション「RAINY DAY」】 5月26日より順次発売

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、梅雨の時期にぴったりなレイングッズや紫陽花をモチーフにしたぬいぐるみなどの新コレクション「RAINY DAY」を、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで5月26日より順次発売する。

「RAINY DAY」では、ディズニーキャラクターをデザインした長傘をはじめ、おそろいのデザインがキュートなキッズ用長傘とレインコートなど、これからの季節に欠かせないレイングッズがラインナップ。外側はシンプルで、開くと一面にディズニーの世界観が広がる傘は、ミッキー＆フレンズをはじめ、「塔の上のラプンツェル」の作中シーンや、「ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」のジャック・スケリントンのデザインが展開される。そのほか、カラフルな総柄デザインが鮮やかな「リメンバー・ミー」のビニール傘も登場する。

さらに、雨の日の通園・通学や外出にぴったりのキッズ用レイングッズも登場。エルサ、ラプンツェル、ライトニング・マックィーンをデザインした傘とレインコートが揃っている。リフレクタープリントや透明窓など、安全面にも配慮したつくりになっているのもポイント。

「RAINY DAY」商品の一部を紹介

長傘

価格：各3,500円

長傘 ビニール

【ミッキー＆フレンズ 長傘 ジャンプ式】【ラプンツェル＆フリン・ライダー 長傘 ジャンプ式】【ジャック・スケリントン 長傘 ジャンプ式】

価格：1,500円

キッズ用 長傘

【リメンバー・ミー 長傘 ビニール RAINY DAY】【エルサ キッズ用長傘 リフレクター ドレスアップ】

価格：2,400円

【ラプンツェル キッズ用長傘 リフレクター ドレスアップ】

価格：2,400円

【ライトニング・マックィーン キッズ用長傘 リフレクター】

価格：2,600円

キッズ用レインコート バッグ入り

【エルサ キッズ用レインコート リフレクター バッグ入り ドレスアップ】

価格：3,500円

【ラプンツェル キッズ用レインコート リフレクター バッグ入り ドレスアップ】

価格：3,500円

【ライトニング・マックィーン キッズ用レインコート リフレクター バッグ入り】

価格：4,200円

紫陽花をモチーフにしたプーさんとスティッチのぬいぐるみなどが登場！

紫陽花をモチーフにしたレインウェア姿がキュートなプーさんとスティッチのぬいぐるみ・ぬいぐるみキーチェーンが登場。プーさんの帽子から顔をのぞかせるカエルや、スティッチが被るカエルモチーフのフードなど、梅雨の時期ならではのアイテムとなっており、雨上がりのしずくをイメージしたパーツやチャームなど細部までこだわったデザインが採用されている。

【商品の一部】

「プーさん ぬいぐるみ」価格：4,200円

「スティッチ ぬいぐるみ ENJOY RAIN」価格：4,200円

「プーさん ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン」価格：3,000円

「スティッチ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン」価格：3,000円

(C) Disney (C) Disney/Pixar

(C) Disney (C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.