【エーギル ナイトプール】 受注期間：5月22日～7月1日 2027年4月 発売予定 価格：21,800円

海外のホビーメーカー「ルミナスボックス」は、フィギュア「エーギル ナイトプール」を2027年4月に発売する。受注期間は7月1日まで。価格は21,800円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、鉄血陣営所属の「エーギル」の水着姿を1/6スケールでフィギュア化したもの。

イラストレーターのGuchico氏が描いたイラストをもとに立体化しており、キャラクターの挑発的な表情を忠実に再現し、パール塗装によって濡れた肌の質感も十分に表現している。

「エーギル ナイトプール」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約285mm

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※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。