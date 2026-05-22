戦前生まれで卒寿を目前にした「生けるレジェンド」毒蝮三太夫と、還暦を目前にした「時代遅れな昭和の粋芸人」玉袋筋太郎が、令和の社会の生きづらさ、お笑い、幸福論、老いなど、軽妙な掛け合いで語り合う。毒蝮の「毒」と、玉袋の「粋」が融合した対談本『愛し、愛され。』より、一部を抜粋して紹介します。

玉袋筋太郎「ある朝目覚めたら、カミさんがいなくなっていた」

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リニアの時代にSL的な生き方をする

玉袋 時代は移り変わって、価値観もどんどん変わっていって、それこそコンプライアンスだ、ハラスメントだって、「昭和的価値観」がどんどん失われていっていますよね。もちろん、悪しき習慣はどんどん改善されていけばいいけれど、古きよきものまで、否応なく駆逐されていくのを見るのがすごく忍びないんです。

俺の大好きなお笑いにしても、プロレスにしても、単なるノスタルジーなのかもしれないけれど、最近はつくづく、「むかしはよかったな」と、ついつい後ろ向きなことを感じちゃいますね。

毒蝮 まさに、「生生流転」の心境だな。世の中のすべてのものは常に移り変わり、延々と変わり続けていくものだからな。人間には「生老病死」という避けられない4つのステージがあるんだ。

「生」まれて、やがて「老」いていき、その過程で「病」を得て、そして「死」んでいく。誰もが遅かれ早かれ、この4つのステージを歩んでいくわけだ。でもこれは、人間に限った話じゃないよ。

玉袋 そうですね。すべての動物、昆虫、植物にもいえることですからね。

毒蝮 それだけじゃないよ。この机だって、椅子だってそう。その材料である鉄だって、木だって、石だってそう。この地球だって、何億年も経てばどうなっているかはわからないよな？

かたちあるものはすべて滅びゆくものなんだ。玉がいう「昭和的価値観」なんて、平成になって、令和になったら、どんどん失われていくのも当然のことだろう。

玉袋 そうなんです。頭ではわかってはいるんです。でも、やっぱりさみしい。どうしても、オカダ・カズチカじゃなくて、アントニオ猪木なんですよ。XXXX（※自主規制）よりはツービートであり、立川談志なんですよ。

毒蝮 おまえの気持ちもよくわかるけどさ、時代の流れ、自然の法則に逆らうことはできないよな。ただ、そうした時代にあっても、自分らしさを保ち続けることはできるよ。この前、ふと思ったんだよ、「あぁ、俺の存在は蒸気機関車のようなものなのかな？」って。

玉袋 いまでも根強い人気を持つSLですね。

毒蝮 そう。電気機関車全盛の時代に、俺はいまでも蒸気機関車のような存在で、『ミュージックプレゼント』をやったり、寄席のイベントなんかをやったりしているのかもしれない。SLマニアって、いつの世にもいるだろ？

時代が経過すればするほどSL自体も、SLマニアも減っていくのかもしれないけれど、そのぶん希少性は増してくる。そこに俺の存在意義があるんじゃないのかな。

玉袋 リニアモーターカーの時代ですから、なおさらSLの文化的価値、そして人々のノスタルジーは増していくばかりですよ。新しい時代についていくこと、対応していくことはすごく大切。だけど、それだけだとつまらないし、味気ない。なによりも自分が過ごしてきたここまでの道のりを否定することにもなりかねないから。

毒蝮 そうだよ、新しい時代に対応していくのは、現代を生きる人間にとっての必須条件かもしれない。でも、それまで培ってきた文化や伝統まで否定する必要はないもんな。

玉袋 ここ最近、なんとなくさみしく感じていた理由は、まさにそこにあるのかもしれないですね。「令和的価値観にアジャストしなければ」という思いで、俺がこれまで育んできた「昭和的価値観」を置き去りにし過ぎてしまったのかもしれません。だから、息苦しさを感じて、ついつい「あの頃は……」と過去志向になっていたのかな。



『愛し、愛され。』（毒蝮三太夫、玉袋筋太郎：著／KADOKAWA）

むしろ、新しいことをはじめない

毒蝮 そこが、もうすぐ90歳になる俺と、もうすぐ還暦を迎える玉との違いなのかもしれないな。俺はもう、いまさら「令和的価値観にアップデートしなければ」という強迫観念はないよ。

ただ、いまの時代の人たちの迷惑にならないように、足手まといにならないように、自分のペースでこれからの時代を歩んでいけばいいと思っている。だけど、まだまだ50代の玉の世代は、俺よりももっと切実にアップデートが求められているからな。

玉袋 何度も例に出して恐縮ですけど、『美しく枯れる。』にも、そんな思いを書いたんです。街の本屋をのぞいてみると、「50代の生き方」に関する本がたくさん並んでいるじゃないですか。ちょっと気になってパラパラめくってみると、たいてい「老後に備えて新しい趣味を見つけよう」なんてことが書いてあるんです。

毒蝮 第一線からリタイアしたら、現役時代よりは確実に時間ができるからな。

玉袋 趣味というのは、いわば人生の潤滑油のようなものだから、新しい趣味を見つけることは大切なことだと理解していますよ。でも、「絶対、新しい趣味を見つけなくちゃ」って、血眼になって探すようなものでもないじゃないですか。

それまでまったく興味もなかったのに、「そろそろ趣味をつくらねば」って、無理やり盆栽や陶芸や蕎麦打ちをはじめても、そうそう夢中になれるとは思えないんです。そもそも、「これを老後の趣味にしよう」と思えるものなんて、そう簡単に見つかるものでもないですよね？

毒蝮 その通りだよ。俺なんか、この年になっても趣味らしい趣味が見つからないし、もう見つけようとも思わない。

玉袋 まさに俺も同じ心境なんです。だから、俺の場合はむしろ「これからは新しいことをはじめない」という意識で生きていこうかなと考えているんです。もちろん以前は俺も人並みに、「新しいことをはじめよう」としょっちゅう考えていましたよ。

雀荘の息子なのにマージャンができなかったから、「本格的に勉強しようか」と覚えてみようとしたこともあったし、まわりの人間の多くがゴルフをやっているので、「ゴルフでもやってみるか」と考えたこともありました。

毒蝮 マージャンにしてもゴルフにしても、競技人口が多いし、なによりも中年男性にはうってつけの趣味だからな。

玉袋 そうなんです。マージャンにしてもゴルフにしても、その世界の人たちで通じる独特のボキャブラリーとか、比喩表現とかがあるじゃないですか。それを身につけることは芸人としてもマイナスにならないし、なによりも交友関係が広がって、それが仕事につながる可能性だってあります。

CS放送なんかを観ていると、マージャン番組、ゴルフ番組にたくさんの芸人が出演していますからね。それはパチンコ番組にもいえますね。

毒蝮 打算的な考え方だけど、それも一理あるな。

玉袋 だけど残念なことに、いざはじめてみても結局は長続きしませんでした。そりゃそうですよね？ だって、動機が不純だから。心から、「やりたい」と思ったことじゃないんだから。やっぱり、蝮師匠のいうように、ものごとは打算があったらダメなんですよ。



写真提供：『愛し、愛され。』（毒蝮三太夫、玉袋筋太郎：著／KADOKAWA／撮影：榎本壯三）

毒蝮 それで、むしろ「新しいことをはじめない」と考えるようになったのか？

玉袋 そうです。「だったら、別に新しいことをはじめなくてもいいや」って気づくことができました。だって、俺には既に大好きななじみの居酒屋があり、スナックがあり、町中華だってある。

家に帰れば好きな映画を好きなだけ観たいし、プロレスの名勝負のDVDも観たい。競輪専門の放送局『SPEEDチャンネル』を観て、選手たちの脚の状態を欠かさずチェックしなくちゃいけない。

俺には、やるべきことはたくさんある。そんなに興味もないのに、無理して新しいことをはじめている時間なんかないやって、そう気づいたんです。

毒蝮 プロレスや競輪がどうかはわからないけど、映画にしても、落語にしても、一生かけても、それを究きわめることなんかできっこないからな。究める前にこちらが先にくたばっちまうよ。そう考えたら、わざわざ新しいことをはじめなくても、やるべきこと、楽しめることはたくさんあるよな。

玉袋 小説にしても、映画にしても、もちろんプロレスにしても、若い頃に夢中になったものに、50代になってもう一度触れ直してみると新たな発見がいっぱいある。若い頃に気づかなかった妙味が理解できるようになっているんですよ。

毒蝮 それが一流の芸術の持つすごみだよな。その作品に触れる時期、年代によって、いくつもの表情を見せてくれる。風雪に耐えることができるのが、真の芸術ってもんだよ。

玉袋 なぜそんな心境になれたのかといえば、人生経験を積んで50代になったことが大きいですね。つまり、「年齢」が「物語」を補完できるようになったということです。だからこそ、いまから新しいことをはじめるよりは、既に手にしているものをもう一度見直してみることって、意外と大切な気がしますね。

牛の反芻じゃないけれど、新しいことよりも、既に経験したことをもう一度じっくりと味わい直す。そのうえで、新しいことをはじめても遅くない。人生という限られた時間のなかで、そのほうが幸せになれるんじゃないのかな。そして、それは趣味に限らず、仕事においてもいえるような気がしますよ。

毒蝮 例えば？

玉袋 仕事だって趣味と同じ考えでいいんじゃないかという気がします。さらなるステップアップを目指して、新しい資格取得のために努力するのはとても立派なことですよね。でも、「新しいなにか」を獲得する前に、もう一度「自分はなにを持っているのか？」という「人生の棚卸し作業」をするのも、50代にもなれば大切になってくるはずなんです。

自分では気づいていない、50代には50代にしか持ち得ない武器や味わいがきっとあるはずだから。新しいことは次の世代、若い世代に託して、俺たちは俺たちが持っている武器で仕事に臨んだほうがいいし、むしろ、そのほうが勝ち目はあると思うんです。

※本稿は、『愛し、愛され。』（毒蝮三太夫、玉袋筋太郎：著／KADOKAWA）の一部を再編集したものです。