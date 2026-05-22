現在発売中の『婦人公論』2026年6月号の表紙は、俳優の高畑淳子さん。カメラの前に立つのがとても苦手だという高畑さん。それでも、俳優を続けている理由は――。発売中の本誌から、特別に記事を先行公開いたします。（撮影：浅井佳代子 構成：篠藤ゆり）

【写真】ブルーのワンピースで意外なポーズの高畑さん

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弱音を吐いたら

私はカメラの前に立つのがとても苦手なんです。今日も逃げ出したくなりました。デビューして半世紀経ったのに、いまだに舞台に立つのも怖い。私は一体なぜこんな仕事をしているのだろう、と（笑）。

でも、5月に藤山直美さんと共演する舞台『おだまり、お辰！』があるので、怖がってもいられません。

最近、歳のせいかいろいろなことを忘れやすくて。ATMで下ろしたお金をその場に置いて帰って、紛失してしまったり……。短い稽古期間で台詞を覚えるのも、本当に一苦労なんです。

そんな自分が情けなくて、舞台の制作発表で「私、覚えられないと思います」と弱音を吐いたら、藤山さんが「この歳になったら、お互いの生存確認ができればいい。生きて終わりまひょ」と。ああ、この方は器が違うなと思いました。（笑）

95歳の母を見送り

映画『お終活3 幸春！ 人生メモリーズ』の撮影現場でも、先輩方のパワーに圧倒されっぱなしでした。

三田佳子さんは台本も持たずにケロッと演じ、橋爪功さんはセットのソファでお昼寝しているのに台詞は完璧。石橋蓮司さんは、OKが出ると「上手にできてよかった」と、少年のように喜んでいる。

私もあんな役者になりたい、と励みになりました。

シリーズが続いているのは、誰にとっても身近なテーマだからでしょう。今作は、認知症の母親と息子の物語が描かれています。

私も一昨年、95歳の母を見送りましたが、認知症の症状が出始めた母の姿に戸惑い、介護の方針で悩み、死後の手続きに奔走しました。

やはり元気なうちに準備しておくのが大事だなと。私は伴侶がいないので、子どものためにエンディングノートを書いています。



『婦人公論』6月号の表紙に登場した高畑淳子さん

《なんとかなる》の精神で

今は、お芝居さえできればほかに何も望みません。仕事が趣味ってやつですね。

昔、水泳部だったこともあり、プールで泳いだりしますが、それは「ずっと健康でお芝居ができたら楽しいだろうな」という思いがあるから。

舞台に立つのが怖いと言いながらも、ちまちまお稽古をして作品が形づくられていくさまや、劇場でお客さまの笑い声を聞くのが大好きで、これはやめられないなと痛感するんです。

この幸せな時間を大切に、《なんとかなる》の精神でまだまだ頑張ります！