荻原博子「電気・ガス代の補助金終了、子ども・子育て支援金の徴収など、減税実現前に負担は増えて…どうなる消費税!?」

経済ジャーナリストの荻原博子さんが、お金に関するお得な情報をわかりやすく解説する新連載「トクする！荻原博子のマネーNEWS」。今回は「高市政権で、どうなる消費税!?」です。（イラスト：さかがわ成美 「婦人公論」2026年5月号より掲載）

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高市政権で、どうなる消費税!?

高市首相が衆議院選挙で掲げた公約の「食料品の消費税2年間ゼロ」に期待を寄せる人は多いでしょう。また、選挙公約に「今後『国民会議』において、財源やスケジュールのあり方など、実現に向けた検討を加速します」とあり、2月に「国民会議」が招集されたことですぐに決まると思ったかもしれません。

ただ、「国民会議」に野党から参加したのは、「消費税減税反対」のチームみらいだけ。議事録は大半が非公開、意見が合わない野党は排除し、メディアも入れず、法的拘束力もない「国民会議」に対する批判が上がっていて、前途多難のようです。

消費税減税が実現するとしても、実施は来年の夏ごろ。その前に、実質増税ともいえる負担増が家計を襲います。

まず、補助金が終了することで値上がりする電気・ガス代。4月から標準的な家庭で月1400円ほどの値上がりになり、年間で約1万7000円の負担増。

しかも、ここにきてアメリカとイスラエルがイランを攻撃し、最高指導者ハメネイ師を殺害したことで、ホルムズ海峡が封鎖されました。日本は原油の約95％を中東に依存しているうえ、原油を運ぶタンカーの8割がホルムズ海峡を通るといわれているので大打撃。すでに原油価格は高騰していて、今夏のエアコン代は大変なことになりそう。



（イラスト：さかがわ成美）

高齢者世帯は特に苦しく

4月からは、「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。国民全員から収入に応じて徴収され、年収600万円の公務員・会社員だと、2026年度は年6900円、27年度は年9600円、28年度以降は年1万2000円と段階的に徴収額が増えていく。

さらに10月からは、週20時間以上働くパートに社会保険加入が義務付けられ、サラリーマンの妻なら年収100万円でも年間15万円前後の保険料を払わなくてはならなくなります（経過措置あり）。

こうしたなかで、特に苦しくなりそうなのが高齢者世帯。前回もお伝えしたように、178万円の所得控除の恩恵を多く受けるのは給与所得世帯で、高齢者世帯が受ける恩恵は年間1万円程度。しかし、年金は「マクロ経済スライド」なので物価が上がると実質目減りする。さらに、24年から26年にかけて社会保険料がかなりアップしています。

加えて、石破政権では見送られた「高額療養費制度」の上限額引き上げが、高市政権では予算成立後に8月から実施される。

消費税減税は実現するでしょうが、物価上昇は止まらず、それを上回る実質増税といえる支払いが怒濤のように押し寄せることは覚悟しておいたほうがいいでしょう。