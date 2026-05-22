〈発売中の『婦人公論』6月号から記事を先出し！〉シリアスからコメディまで多彩な役柄を演じ、活躍を続ける唐沢寿明さん。今年1月には、妻で俳優の山口智子さんとともに、個人事務所「TEAM KARASAWA」を立ち上げました。62歳にして新たなスタートを切った理由とは。（構成：丸山あかね 撮影：小林ばく）

【写真】妻・山口智子さんのどこが好きかと聞かれたら…

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アクションクラブで教わった大事なこと

17歳で芸能界に入って45年以上が経ち、おかげさまで、これまでいろいろな役を演じさせていただきました。俳優として、とてもありがたいことです。

この仕事は、何度も同じような役が回ってくることもあるじゃないですか。ヒーローとか悪役とか。そういうことがあまりないので、ずっと楽しいです。

まだ売れていない頃から、どんなに小さな役でも自分なりに工夫していました。髪の分け目をいつもと反対にするだけでも、ガラッと印象が変わるんですよ。

そういう積み重ねが功を奏したのかどうかわからないけど、見てくださっている人がいたのだろうと思うと、感謝しかありません。

現場で意識しているのは、チームワークかな。僕の俳優としてのスタートは、「東映アクションクラブ」なんです。「仮面ライダー」シリーズのショッカー役や俳優さんたちのスタントマン、エキストラなんかをやっていました。

これを下積みと言うのかもしれないけど、毎日跳んだりはねたりして楽しかった。アクションクラブは単独行動で好き勝手するのではなく、とにかくみんなで足並み揃えて何かをやるという環境。きっとそこで培ったものが大きいんじゃないでしょうか。

それに僕は最初スタッフ側にいたから、撮影現場は照明さんや大道具さんといった裏方がいないと成り立たないということがよくわかるんです。

その大道具の先輩たちが、「あいつ、俺たちにこんなこと言いやがった」と話していたのを知っている。要は、裏方に横柄な態度をとる俳優の悪口を言っているわけです。謙虚な心と周囲への感謝は常に持っていないといけない、と感じましたね。

当時の仲間とは今も仲がよくて、毎年忘年会をしています。先輩たちはお爺ちゃんになっちゃったけど、この人たちから礼儀とか大事なことを教わったし、僕が10代で家出したときにしばらく泊めてもらったりした恩義がある。だから今度は僕が奢らないとね。恩返しができるのは幸せなことだと思っています。

チームのありがたみを若いうちに知ることができたのは、よかったと思います。29歳で出演したドラマ『愛という名のもとに』でブレイクしたときはさすがに勘違いしたけど―― 一度くらいはいいでしょう、すぐに自分を取り戻せば（笑）。実際、人気なんてそう長くは続かないと思っていました。

嘘をつくのは面倒くさい

あれは31歳のときだったかな。ドラマ『西遊記』で孫悟空を演じたのですが、事務所に「猿の役なんかやらせないで」「イメージと違う」という抗議の電話や手紙が殺到したんです。当時はアイドル俳優のような扱いでしたから。

でも、僕自身はいろいろな役を演りたかったし、孫悟空は体が動く若いうちしかできないと思っていました。そして、好調な時期なら人気の落ち幅が少なくて済むとも考えていた。人気が翳ってから猿の格好をしたら、絶対に「あの人、落ちたね」と言われるじゃない。

計算していたわけではなく、やっと俳優で食えるようになるという夢が叶ったんだから、このチャンスを生かしたいと真剣に考えていたんです。

今も仕事に対する情熱は変わっていません。僕は監督の言うことは絶対に聞くようにしていますが、正直者だから、自分はこう思う、こうしたいといった意見は伝えます。

だって我慢したり嘘をついたりしたら、誤魔化すために嘘を重ねることになるし、面倒くさいじゃない？ だからといって何を言ってもいいというわけではないけれど。それを上手に伝えることができるのが、本当の《大人》なんじゃないかな。

僕にとって大人になるというのは、丸くなることではありません。むしろ大事にしているのは、日々の中での小さな怒り。

たとえばニュースで戦争のことが報じられていたら、それを他人事のように受け流すのではなく、怒りを覚えることが人としての成熟だという気がします。その感性は、思いやりや感謝にも通じると思うしね。

でも今回、映画『ミステリー・アリーナ』で演じたのは、その欠片（かけら）もない男でした。（笑）

＜後編につづく＞