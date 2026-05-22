「ホントに良い育て方」市川團十郎、息子との手つなぎショット公開「似てますね」「大きくなりましたね」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月22日、自身のInstagramを更新。息子と手をつないで散歩をしているショットを公開しました。
【写真】市川團十郎と手をつなぐ息子
コメントでは「お２人の歩幅や佇まいがどこか似ていてさすが親子だなぁと」「まだ手を繋いでくれるのね〜 羨ましい」「普通なら反抗期になっててもおかしくない年齢でこれ出来るのホントに良い育て方、又はご本人の育ち方してはるんやなぁと感心致します」「偉大なお父さまの背中は大きいです」「大きくなりましたね」「後ろ姿から骨格がお父様に似てますね」と、称賛の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】市川團十郎と手をつなぐ息子
「偉大なお父さまの背中は大きいです」團十郎さんは「並んで歩ける今を、一緒に過ごせる時間を、大切にしたいと思います。気づけば、歩幅も近くなってきました」とつづり、3枚の写真を投稿。息子と公園を散歩する様子です。1、3枚目は2人の後ろ姿で、背格好がどことなく似ています。1枚目では團十郎さんが片手を上げてピースをしており、幸せな様子が伝わってきます。また2枚目は、息子とつないだ手がアップになったショット。仲の良さがうかがえます。
「二人と散歩」20日には「二人と散歩すると、なんかホッとします。なんだろね、、ありがとうって伝えてる」と、娘と息子と3人で散歩した時の様子を公開していた團十郎さん。子どもたちの成長した後ろ姿が印象的です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)