身近な人に看護・介護が必要になったとき、みなさんはどこに相談しますか？総合的な相談先として、主治医の所属機関を問わず、活用できるのが「訪問看護ステーション」です。その地域に開かれた独立した事業所である「訪問看護ステーション」に、黎明期から関わり、自ら起ち上げた「桂乃貴メンタルヘルスケア・ハートフル訪問看護ステーション中目黒」で、自分自身も看護に当たるのが渡部貴子さん。自らの経験を元に、介護や看護で困っている方への質問・疑問に答えてもらうのがこの連載です。第33回目は、「連休明けの不登校【小学校編】〜「なぜ？」が言えない子供の心を推理しよう〜」についてです。（構成：野辺五月）

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前回「介護や看護に困ったら【GWに疲れない休み方とは？「休みを無駄にした」罪悪感をなくす4箇条」はこちら

子どもは「理由」を言語化できない？！

Q：娘が小学2年生なのですが、長期休暇が終わったら突然、学校に行かなくなってしまいました。どうしていいのか、何が悪かったのか……途方に暮れています。

A：この時期は、どうしても不登校が増えるのです。「自分の責任だ」と塞ぎこまないようにしましょう。

特に小学1・2年生の不登校は珍しいことではありません。

まずは「よくあることなんだ」と深呼吸して、ご自分を責めるのを止めてください。でもどうしたらいいのか？順番に一緒に考えていきましょう。

10歳までの子どもは、精神的にはまだ幼児に近い部分を残しています。

本人の心の中には確かに「もやもや」「つらい」「怖い」という感情がありますが、それを「〇〇ちゃんにこう言われたから」「給食のこの時間が苦痛だから」と整理して言葉にする力（言語化能力）がまだ備わっていません。

本人も「なぜか分からないけれど、体が動かない」という状態なのです。

ここで「どうして？」「理由は？」と聞く前に一息つきましょう。

解決を急ぐあまりの「なぜ？」は、子どもをさらに追い詰めてしまいます。

無理に聞くのは、翻訳機を持たない相手に外国語でスピーチを求めるようなもの。

では、どうしたらいいでしょうか？

親が「名探偵」になって推理してみよう

理由が分からないなら、大人が一緒に探してあげる必要があります。

本人の言葉をたどりながら、「ひょっとしてこうだったりしない？」を繰り返す……まるで名探偵コナンのように、日々の断片的なサインから「推理」をしていくのです。



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・「もしかして、教室の音が少し大きく感じたりするかな？」

・「給食の時間は、ちょっと急かされる感じがしんどいかな？」

こんな風に具体的な状況をこちらから提示して「整理」を手伝ってあげましょう。

「そう、それ！」という着地点が見つかるまで、根気強くプロファイリングを続けることが大切です。

このとき、こちらの思い込みで間違った方向に誘導しないように注意しましょう。焦らない、焦らない……貴方は名探偵なのです。ゆっくりヒントを探して下さい。

「矯正」ではなく「共鳴」を

最も避けてほしいのは、首根っこを掴んで無理やり登校させることや、叱ることです。これは、子どもにとって「逃げ場を奪われるトラウマ」になりかねません。

子どもが学校に行かないのは、わがままではなく、自分を守るための精一杯の「SOS」だと知っておきましょう。

個としての尊重：どんなに小さくても1人の人間として、その「行けない」という意思を尊重してあげましょう。

親子の関係はどうしても、「子どもを、親の中の一部」と思ってしまう瞬間があります。

けれど、それぞれなのです。親が子どもを見て「自分だったら〜」と比べないように、「自分のせいで」と責めないように。難しいとは思いますが、肩の力を抜きましょう。

一緒に立ち止まる勇気：親御さん自身も仕事や生活で忙しいとは思います。

しかしそんなときほど「今は親子で立ち止まる時期なんだ」という理解こそが大切。

急がば回れ、を合言葉にしましょう。

コミュニケーションの「質」より「量」

不登校の背景は、単純な愛情不足という話ではありません。ただただ「コミュニケーションのすれ違い」「コミュニケーション量が足りない」ことも多く見受けられます。



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具体的にすることは２つです。

〇観察の量を増やす：本人のしぐさ、身なり、視線の動きをいつもよりじっくり観察してください。

〇「好き」を共有する：子どもが夢中になっているゲームや動画を一緒に楽しみましょう。「何が面白いの？」と思うかもしれませんが、まずはトライ。

否定をせずに何を大事にしている子なのかを知ることこそ、次への大きな一歩になります。

「V字回復」は求めず、じっくり！

低年齢の子にとって、今最も必要なのは薬よりも「環境調整」と「周囲の理解」です。

病院へ行けば診断名がつき、薬が出るかもしれません。しかし、この年頃の子が安易に病院へ行くことは、環境を整える前に薬に頼り切ってしまうなど、本人にとって良くない結果を生む場合もあります。（思春期とはまた違うので、小学校のうちは注意が必要なのです）

一度の会話で解決しようとせず、会話の量を増やし、じっくり時間をかけて本人の心を解きほぐしていく……。焦って「明日から行ける？」という確認も禁物なのです。

「助けて」と言えたわが子を、まずは丸ごと受け入れるその安心感こそが、再び外の世界へ一歩踏み出すためのエネルギーになります。

丁寧に関わる時間をとる中で、独り途方に暮れそうになったら、周囲を頼って下さい。 スクールカウンセラーでも、学校の先生でも構いませんが、不登校の支援は増えています。そういったものも見ながら……ただまずはコミュニケーションと観察。答えは内側に潜んでいることが多いことをお忘れなく。

なお病理が隠れている場合は？については、次回、思春期以降に潜む「病かも？」との質問の方で合わせて回答させていただきますね。特に中学以降の話をベースにいたします。