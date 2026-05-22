見上愛さんと上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第8週「夕映え」の第40回が5月22日に放送され、話題になっています。

【写真】驚いた表情の美津と安は…

連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがて“最強のバディ”になっていく物語。

りんの父・信右衛門を北村一輝さん、りんの母・美津を水野美紀さん、りんの妹・安を早坂美海さん。直美を見守ってきた牧師・吉江善作を原田泰造さん。“鹿鳴館の華”と呼ばれた貴婦人、大山捨松を多部未華子さんが演じます。

＊以下５月22日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

直美が、病院の用務員・柴田万作（飯尾和樹さん）に患者の杉山のために杖を作ってほしいと相談している。「１日ありゃ作れるけど」と答える万作。

りんは「背中における板のようなものを」と依頼する。

さらにバーンズがやってくると、万作は「おっ、どうした？バーンさん」と親しげ。

「台をもう１つ作ってほしいのです」と伝えるバーンズ。

以前、バーンズが病室に持ち込んだ台も万作が作ったものだったのだ。

千佳子（仲間由紀恵さん）から本心を打ち明けられたりん（見上愛さん）は、どうすべきか悩み、バーンズ（エマ・ハワードさん）と直美（上坂樹里さん）に相談する。

思い切って千佳子の夫・元彦（谷田歩さん）を呼び出したりんは、意外な事実を知り…。

一方、一ノ瀬家では、シマケン（佐野晶哉さん）が美津（水野美紀さん）と安（早坂美海さん）にうれしい報告をしに訪れていた。

＜視聴者の声＞

りんや直美たちが必要なものを器用に作ってしまう万作に注目した視聴者が多くいました。

「何でも作っちゃう優秀すぎる」「大人気」「有能すぎ」

など称賛する声がSNSやコメントにあふれました。

一方で、病院では日本語があまり話せない振りをしているバーンズが、親しげに万作と日本語で会話していることに驚いた人も。

「万作さん、既にバーンズ先生とめっちゃ仲良し」

「万作さんはバーンズ先生が日本語普通に喋られるの知ってるっぽいけどいいの？」

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脚本は吉澤智子さん。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務めます。原案は田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。