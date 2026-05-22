「美しい…」綾瀬はるか、美デコルテ際立つドレス姿に反響！ 「背中も綺麗〜」「とってもチャーミング」
俳優・綾瀬はるかさんのスタッフが運営するInstagramアカウントは5月21日、投稿を更新。綾瀬さんのデコルテやスタイルの美しさが際立つ、ロングドレス姿を公開しました。
【写真＆動画】綾瀬はるかの美デコルテ際立つドレス姿
コメントでは「美しい…幸せな気持ちになります」「着飾らないお姿にとってもチャーミングですよ」「貴重なオフショありがとうございます」「スタッフチームに向ける笑顔の写真が柔らかくてリラックスしていて1番素敵」「どの衣装もとっても似合ってるー可愛いよ〜」「背中も綺麗〜」「美しさ際立っていました」「綺麗でかわいい」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真＆動画】綾瀬はるかの美デコルテ際立つドレス姿
「綺麗でかわいい」同アカウントは「第79回カンヌ国際映画祭 街全体が賑わっており素敵な時間になりました その様子をみなさんに少しお届け！映画『箱の中の羊』ぜひお楽しみにお待ちください」とつづり、8枚の写真と1本の動画を投稿。カンヌ国際映画祭での、綾瀬さんのオフショットです。黒いベアトップドレスを着用した姿では、美しいデコルテや細い腕が際立っています。5枚目以降の写真では、白い花モチーフのドレスが似合っていて、かわいらしいです。また、お笑いコンビ・千鳥の大悟さんにエスコートされる姿も見られます。
「コンペティション部門に出品されました」18日にも「映画『箱の中の羊』第79回カンヌ国際映画祭 コンペティション部門に出品されました」と、カンヌ国際映画祭での様子を公開していた同アカウント。こちらでも綾瀬さんの美しさが際立っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)