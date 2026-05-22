【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは打楽器
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、お祭りなどでよく見かける楽器、数学やビジネスの場で使われる指標、そして救急箱の中に入っているおなじみのアイテムという、異なるジャンルの3つの言葉を用意しました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□こ
き□□ち
ほう□□
ヒント：張った革をバチなどでたたいて音を出す楽器。確率論において、1回の試行で得られると見込まれる結果の平均を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「たい」を入れると、次のようになります。
たいこ（太鼓）
きたいち（期待値）
ほうたい（包帯）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、力強い音が響く伝統的な楽器、未来の予測を数値化する学術的な概念、そして日常生活のもしもの時に役立つ医療衛生用品を組み合わせました。共通する「たい」という響きが、活気あふれるお祭りの風景から、論理的な思考が求められる場面、さらに体を労わる手当ての時間まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、お祭りなどでよく見かける楽器、数学やビジネスの場で使われる指標、そして救急箱の中に入っているおなじみのアイテムという、異なるジャンルの3つの言葉を用意しました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
き□□ち
ほう□□
ヒント：張った革をバチなどでたたいて音を出す楽器。確率論において、1回の試行で得られると見込まれる結果の平均を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：たい正解は「たい」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たい」を入れると、次のようになります。
たいこ（太鼓）
きたいち（期待値）
ほうたい（包帯）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、力強い音が響く伝統的な楽器、未来の予測を数値化する学術的な概念、そして日常生活のもしもの時に役立つ医療衛生用品を組み合わせました。共通する「たい」という響きが、活気あふれるお祭りの風景から、論理的な思考が求められる場面、さらに体を労わる手当ての時間まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)