2023年の電撃移籍から３年――。ついにC・ロナウドがサウジで栄冠！ 鮮烈FK弾含む２発でアル・ナスルを７年ぶりのリーグ制覇に導く！ 「切望していたトロフィーを手にした」
現地５月12日に開催されたサウジアラビアリーグ（RSL）の最終節で、クリスティアーノ・ロナウドを擁する首位のアル・ナスルは15位のダマックとホームで対戦。４−１で快勝し、７年ぶりの優勝を決めた。
タイトルの行方を左右する大一番で抜群の存在感を示したのは、やはりC・ロナウドだった。２−１で迎えた63分、左サイドのペナルティエリア手前から鋭いFKをゴール右に突き刺すと、81分には強烈なシュートでニアサイドを射抜いてみせた。
試合後、RSLの公式サイトは「C・ロナウドが２発、アル・ナスルを2025-26年のRSL王者へ導いた」と題した記事を掲載。「C・ロナウドが、イングランド、スペイン、イタリアに続き、サウジでも念願の初タイトルを手にした」と伝えた。
「今季のリーグ戦で28得点を記録したC・ロナウドは、最終節でハットトリックを達成したアル・カディシーヤのフリアン・キニョーネスに得点王の座を譲った。それでも、５度のバロンドール受賞者である彼にとって、それは気にすることではない。なぜなら、ずっと切望していたトロフィーを手にしたのだから」
2023年の電撃移籍から約３年。現在41歳のスーパースターが、ついにサウジの地でタイトルを獲得した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】41歳C・ロナウドが直接FK＆ニアぶち抜き弾で２発！
タイトルの行方を左右する大一番で抜群の存在感を示したのは、やはりC・ロナウドだった。２−１で迎えた63分、左サイドのペナルティエリア手前から鋭いFKをゴール右に突き刺すと、81分には強烈なシュートでニアサイドを射抜いてみせた。
「今季のリーグ戦で28得点を記録したC・ロナウドは、最終節でハットトリックを達成したアル・カディシーヤのフリアン・キニョーネスに得点王の座を譲った。それでも、５度のバロンドール受賞者である彼にとって、それは気にすることではない。なぜなら、ずっと切望していたトロフィーを手にしたのだから」
2023年の電撃移籍から約３年。現在41歳のスーパースターが、ついにサウジの地でタイトルを獲得した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】41歳C・ロナウドが直接FK＆ニアぶち抜き弾で２発！