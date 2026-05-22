2023年の電撃移籍から３年――。ついにC・ロナウドがサウジで栄冠！ 鮮烈FK弾含む２発でアル・ナスルを７年ぶりのリーグ制覇に導く！ 「切望していたトロフィーを手にした」

2023年の電撃移籍から３年――。ついにC・ロナウドがサウジで栄冠！ 鮮烈FK弾含む２発でアル・ナスルを７年ぶりのリーグ制覇に導く！ 「切望していたトロフィーを手にした」