アメリカをはじめ各国で移民政策が厳しくなる中、その逆を行くのがスペインです。今回、受け入れを発表した移民の規模は50万人。一体なぜなのでしょうか。

世界中から観光客が絶えないスペイン。受け入れているのは観光客だけではありません。

スペイン サイス移民相

「我が国の移民を正規化するプロセスを始めます」

スペインは先月、非正規で滞在している移民に在留資格を与えると発表しました。その規模、なんと50万人。

記者

「ここは移民をサポートする団体の事務所です。朝から沢山の人が並んでいます」

犯罪歴がないことや5か月以上滞在していることなどを証明すれば申請が可能で、移民を支援するNGOのもとには連日300人ほどが相談に訪れるといいます。

申請者

「（Q.子どもはいる？）います。（Q.何人？）4人です」

大規模な移民の受け入れをすすめる背景には、日本にも通じるある事情があります。

南米ベネズエラ出身のアンヘルさんも7年前、妻と2人の息子とともにスペインにやって来ました。現在は中部の村でスペイン人家族のもと、家事や畑仕事を手伝っています。

アンヘルさん

「収穫の時は達成感がありますね」

この村の人口はわずか500人。少子高齢化で学校は廃校の危機となりましたが、アンヘルさんら移民家族が定住したことで子どもたちが増え、4人しかいなかった児童は、今や21人になりました。

教師

「スペインは高齢化が進んでいます。移民が働きに来て、より良い国にしてくれるなら素晴らしいことだと思います」

村の住人

「来てくれる移民に何の不満もありません。みんなとても親切で、本当に良い人たちです」

一方、移民の大規模な受け入れには治安への不安などを理由に反発の声もあがっています。

記者

「サンチェス政権の今回の特例措置について、VOXはどのようにお考えですか？」

極右政党「VOX」 イグナシオ・ガリーガ総書記

「スペイン政府は自殺行為といえる移民政策をさらに一歩進めた。不法に入国することは誰にも許されない」

それでもスペイン政府は、移民の受け入れこそがスペインの経済成長の鍵だと考えています。

スペイン移民省 ロドリゲス事務局長

「高齢化社会で自国民だけでは労働力が賄いきれない分野があります。移民はより豊かで多様な社会を築く機会であると理解しています」

少子高齢化や、地方の過疎化と向き合う中、独自の「移民政策」を打ち立てたスペイン。その取り組みが注目されています。