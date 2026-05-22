【新潟アルビBB】ユージーン・フェルプスとの契約満了を発表「新潟・長岡での生活を本当に楽しむことができた」
新潟アルビレックスBBは21日、ユージーン・フェルプス(Eugene Phelps)選手との契約が5月31日(日)で満了(退団)すると発表しました。、ユージーン選手はB.LEAGUE自由交渉選手リストへ公示されています。
■背番号
4
■ポジション
PF
■生年月日
1990年1月23日
■出身地
アメリカ合衆国
■身長
198cm
■体重
11kg
■出身校
ロングビーチ州立大学
■経歴
2012-13 アベハスデグアナフアト(メキシコ)
2013 ドラドスデチワワ(メキシコ)
2013 フレイレスデグアサベ(メキシコ)
2013-14 ソレスデメヒカリ(メキシコ)
2014 キャピタンズデアレシボ(プエルトリコ)
2014-15 フエルザレジーアモンテレー(メキシコ)
2015 キャピタンズデアレシボ(プエルトリコ)
2015 インディオスデサンフランシスコデマコリス (ドミニカ共和国)
2015-16 フエルザレジーアモンテレー(メキシコ)
2015 グアヤマブルホッス(プエルトリコ)
2016 フェニックスパルスフューエルマスターズ(フィリピン)
2016-17 金門カオリャンリカー(台湾)
2017 フェニックスパルスフューエルマスターズ(フィリピン)
2017 グアヤマブルホッス(プエルトリコ)
2017-18 ソレスデメヒカリ(メキシコ)
2018 フェニックスパルスフューエルマスターズ(フィリピン)
2018-19 ソウルサムソンサンダース(韓国)
2019 アトレティコスデサンゲルマン(プエルトリコ)
2019 フェニックスパルスフューエルマスターズ(フィリピン)
2019-20 琉球ゴールデンキングス
2020-24 愛媛オレンジバイキングス
2024-25 富山グラウジーズ
2025-新潟アルビレックスＢＢ
■ユージーン・フェルプス選手コメント
Thank you to the city of Nagaoka I really enjoyed my stay here. Thank you for the support.
長岡市の皆様、ありがとうございました。新潟・長岡での生活を本当に楽しむことができました。
ご支援に感謝いたします。
■代表取締役社長 糸満盛人コメント
力強くて頼りになって。そして優しさに満ち溢れたユージーンさん。一年間のチーム、新潟への貢献に大感謝です。普段の笑顔とは打って変わり、勝利の為に邁進するコート上の貴方はまさに毘沙門天の様でした。ビーストとしてゴール下に切り込み、相手をなぎ倒すかの様に突進するパワー・気迫・技術。全てが脳裏に焼き付いております。だからこそ、プレーオフ最終盤で欠場を余儀なくされた悔しさ・無念さはいかばかりだったかと思います。改めて、25-26シーズンお疲れ様でした。今後のさらなるご活躍を心より祈念申し上げます。有難う。