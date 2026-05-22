新潟アルビレックスBBは21日、ユージーン・フェルプス(Eugene Phelps)選手との契約が5月31日(日)で満了(退団)すると発表しました。、ユージーン選手はB.LEAGUE自由交渉選手リストへ公示されています。



■背番号

4

■ポジション

PF

■生年月日

1990年1月23日

■出身地

アメリカ合衆国

■身長

198cm

■体重

11kg

■出身校

ロングビーチ州立大学

■経歴

2012-13 アベハスデグアナフアト(メキシコ)

2013 ドラドスデチワワ(メキシコ)

2013 フレイレスデグアサベ(メキシコ)

2013-14 ソレスデメヒカリ(メキシコ)

2014 キャピタンズデアレシボ(プエルトリコ)

2014-15 フエルザレジーアモンテレー(メキシコ)

2015 キャピタンズデアレシボ(プエルトリコ)

2015 インディオスデサンフランシスコデマコリス (ドミニカ共和国)

2015-16 フエルザレジーアモンテレー(メキシコ)

2015 グアヤマブルホッス(プエルトリコ)

2016 フェニックスパルスフューエルマスターズ(フィリピン)

2016-17 金門カオリャンリカー(台湾)

2017 フェニックスパルスフューエルマスターズ(フィリピン)

2017 グアヤマブルホッス(プエルトリコ)

2017-18 ソレスデメヒカリ(メキシコ)

2018 フェニックスパルスフューエルマスターズ(フィリピン)

2018-19 ソウルサムソンサンダース(韓国)

2019 アトレティコスデサンゲルマン(プエルトリコ)

2019 フェニックスパルスフューエルマスターズ(フィリピン)

2019-20 琉球ゴールデンキングス

2020-24 愛媛オレンジバイキングス

2024-25 富山グラウジーズ

2025-新潟アルビレックスＢＢ

■ユージーン・フェルプス選手コメント

Thank you to the city of Nagaoka I really enjoyed my stay here. Thank you for the support.



長岡市の皆様、ありがとうございました。新潟・長岡での生活を本当に楽しむことができました。

ご支援に感謝いたします。

■代表取締役社長 糸満盛人コメント

力強くて頼りになって。そして優しさに満ち溢れたユージーンさん。一年間のチーム、新潟への貢献に大感謝です。普段の笑顔とは打って変わり、勝利の為に邁進するコート上の貴方はまさに毘沙門天の様でした。ビーストとしてゴール下に切り込み、相手をなぎ倒すかの様に突進するパワー・気迫・技術。全てが脳裏に焼き付いております。だからこそ、プレーオフ最終盤で欠場を余儀なくされた悔しさ・無念さはいかばかりだったかと思います。改めて、25-26シーズンお疲れ様でした。今後のさらなるご活躍を心より祈念申し上げます。有難う。