日本サッカー協会は22日、FIFA U-17ワールドカップカタール2026の組み合わせ抽選会が行われ、U-17日本代表がグループLに入ったことを発表しました。

日本は、U-17コロンビア代表、U-17セルビア代表、U-17ホンジュラス代表と同組。大会は11月に開幕予定で、全48チームが参加して4チームずつ12のグループに分かれて戦い、各組上位2位と各組3位の成績上位8チームの合計32チームがノックアウトステージに進出します。

これまで2年に1度だったU-17ワールドカップは、2025年大会から毎年開催となり、日本は前回大会でベスト8。準々決勝でオーストリアに敗れていました。大会期間中には、同じ宿舎で過ごしたメキシコ代表と互いの勝利を祝福し合う姿が話題となり、FIFA公式サイトでも“サッカーが世界を一つにする象徴”として紹介されました。

日本は初戦でコロンビア、第2戦でセルビア、第3戦でホンジュラスと対戦予定です。

▽以下各グループの組み合わせ

グループA カタール/パナマ/エジプト/ギリシャグループB 韓国/CAF予選勝利チーム1/ニューカレドニア/エクアドルグループC アルゼンチン/オーストラリア/CAF予選勝利チーム2/デンマークグループD フランス/ハイチ/サウジアラビア/ウルグアイグループE イタリア/ジャマイカ/コートジボワール/ウズベキスタングループF セネガル/クロアチア/キューバ/タジキスタングループG マリ/ニュージーランド/ベルギー/ベトナムグループH スペイン/中国/フィジー/モロッコグループI ブラジル/アイルランド/タンザニア/コスタリカグループJ アメリカ/モンテネグロ/チリ/アルジェリアグループK メキシコ/ルーマニア/カメルーン/ベネズエラグループL 日本/コロンビア/セルビア/ホンジュラス