◆陸上 関東学生対校選手権 第２日（２２日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

男子１部１５００メートル決勝が行われ、順大の後田築（４年）が３分４８秒８０（記録は速報値）で優勝した。「出場するからには優勝したかった。一時は陸上を辞めようと思ったこともありましたが、最終学年なので頑張りました」と後田は笑顔を交えて話した。

早大ルーキーの本田桜二郎が３分４９秒３６で２位、順大の中川拓海（４年）が３分４９秒９１で３位だった。

最初の４００メートルは１分１２秒の超スローペースで始まった。その直後、本田が一気にペースを上げて独走。４００メートルから８００メートルを約５６秒、８００メートルから１２００メートルを約５８秒でカバー。残り約２００メートルで中川が逆転。残り１００メートルを切って後田にも逆転されたが、ゴール直前に中川を再逆転し、２位に上がった。本田は大逃げでスタンドを沸かせたが、２位惜敗に天を仰いで悔しがった。

本田は早大入学前の３月１４日に福岡市で行われた１マイルロードレースで４分０秒１６の日本記録をマーク。学生陸上界の上半期のビッグイベントでも存在感を発揮した。

昨年１２月の全国高校駅伝１区（１０キロ）で区間賞の増子陽太（福島・学法石川）、同２位の新妻遼己（はるき、兵庫・西脇工）、同３位の本田（鳥取城北）は今春、そろって早大に入学。今大会には本田だけが出場した。

１９９０年には日本人高校生初の５０００メートル１３分台ランナーの武井隆次、３０００メートル障害日本高校記録保持者（当時）の櫛部静二（現城西大監督）、全国高校総体１５００メートル５位の花田勝彦（現早大監督）が早大に入学。１年目から主要区間を担い「早大三羽がらす」と呼ばれた。それから３６年。「令和の早大三羽がらす」として期待されている。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。

関東の学生長距離ランナーにとって、関東インカレは箱根駅伝に次ぐビッグイベント。男子の１部と２部は短距離、フィールド種目を含めた総合力で決まるため、今年１月の箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾った青学大、同２位の国学院大、同６位の駒大など駅伝をメインに強化している大学は２部に属する。そのため、長距離種目においては１部と２部は実力差はない。

男子のハーフマラソン（２１・０９７５キロ）は今年から暑熱対策などのために４月に静岡・焼津市で先行開催され、１部は山梨学院大のブライアン・キピエゴ（４年）が圧巻の４連覇。２部は創価大の山口翔輝（３年）が優勝した。