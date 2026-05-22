競輪選手養成所（静岡県伊豆市、所長＝神山雄一郎）に第１３１、１３２回生が入所した。小岩虎ノ介（１８＝大分）は輪界屈指のファイター・大介（９０期）を父に持ち、高校時代から活躍している有望株だ。

「物心ついたころには競輪がありましたし、保育園とか小学生の初めは自転車に乗っていて、その後は野球。高校に入るタイミングで自転車競技部に入り、競輪選手を目指そうと」

父の姿を見て「競輪にはいい部分もあるし、落車とか厳しい部分もある。簡単なことじゃないけど、応援してくれて」と覚悟を決めて臨んできた。

別府翔青高校時代には高校選抜で１キロメートルタイムトライアル優勝を飾ったが「その後にタイムが下がっていったので悔いが残った」と話す。そのため養成所では「ゴールデンキャップの規定タイムも早くなったんですが、大分の先輩の沢田桂太郎（１２９期）さんが偉大なタイム（１分３秒９６）を出してくれたので、それに近いタイムを出していければ」と定めていく。

実戦に関しても「ケイリンは高校でも走ってましたし、レース系はとても面白いと思う」と、性格は父譲りで闘争心にあふれる。加えて「ただ強いだけじゃ勝てないというのも面白味と思う。ラインの先頭で戦える選手になりたいです」と意欲的。大分を、九州を代表する選手になっていく。