元ＡＫＢ４８でモデル、アーティストの光宗薫が２１日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・午後７時）に出演し、「色えんぴつコンクール」に挑んだ。

同番組での水彩画など芸術系タイトル戦１３冠で「アート系女王」の異名を持つ光宗は「色えんぴつコンクール」でも過去３回優勝。今回、名人３段として３連覇に挑戦した。

番組冒頭、「３連覇は今回しかできないので。もし、１位じゃなかったら、もう一回、一から積み上げていかなきゃいけないので。今まで色えんぴつで一番下の順位で３位なんで」と気合を入れると、「好きな外食チェーン店を描く」のお題で俳優・松田悟、女優・田中道子、野性爆弾・くっきー！ら強力ライバル７人と１位の座を争った。

「もう分からないくらい行ってる気がする。私、体型を気にしている時期が長くて。その時期も行けていた数少ないチェーン店でそればっかり頼んでました」という大戸屋のお気に入りメニュー・鶏と野菜の黒酢あん定食を「おいしいし、いろんな栄養が取れる。体にいい味がする」と絶賛しながら丁寧に描いたが、１位は「いろいろ描き込んで好きさが伝わる」と高評価を受けた「しゃぶ葉」のメニューを描いた松田。

「作品の美しさは抜群」の評価を受けたものの「対象メニューへの好きさ加減」で下回り、惜しくも２位だった光宗は、右拳を突き上げてガッツポーズの松田を見ながら「２位か〜。そうか〜」とつぶやくと、ガックリと肩を落としていた。