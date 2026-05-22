NHK「おかあさんといっしょ」で初代体操のお姉さんを務めた秋元杏月（29）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。お気に入りのYouTubeチャンネルを明かした。

秋元は2019年にNHK Eテレ「おかあさんといっしょ」（月〜土曜前7・45）の初代“体操のお姉さん”に就任。7年間にわたり“あづきお姉さん”の愛称で親しまれ、今年3月に卒業した。

この日、フジテレビでの生出演は初めてとあって緊張気味。MCの「ハライチ」澤部佑から「なんと児嶋さんのYouTubeが好き」と明かされると、秋元は「チャンネル登録をさせていただいていて」と告白。金曜レギュラーの「アンジャッシュ」児嶋一哉の愛犬に触れながら「ネネちゃんとの旅行の動画が大好きで」と打ち明けた。

これに児嶋は「かわいいよね〜」と満足げ。澤部から「ネネちゃんのファン？」と確認されると、秋元は「大好きで」と笑顔を見せたが、児嶋は「ネネちゃんとコジちゃんと」と自身をねじ込み。秋元は「凄く癒やされてます」と語っていた。