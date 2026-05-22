秋田ノーザンハピネッツが菅原暉の退団を発表…来季の移籍先は越谷アルファーズに決定

5月22日、秋田ノーザンハピネッツは、菅原暉との契約が満了し、同選手が退団することを発表。なお、移籍先が越谷アルファーズに決まったこともあわせて公表された。

岩手県出身で現在27歳の菅原は、183センチ83キロのポイントガード。筑波大学在学中に特別指定選手として横浜ビー・コルセアーズと群馬クレインサンダーズでプレーし、その後、群馬とプロ契約を結んだ。その後、2025－26シーズンに秋田へ移籍。今月27日には28歳の誕生日を迎えるが、来シーズンは新たな環境へ身を移すことになった。

今シーズンのB1リーグ戦では54試合に出場し、1試合平均3.8得点1.2リバウンド2.7アシストの成績を残した。

今回の発表に際して、菅原がクラブを通じて寄せたコメントは以下の通り。

「秋田に呼んでくれた水野社長、顕蔵さん、雷太に感謝しています。

久しぶりに東北に帰ってきて、少し寒かったですが初めての移籍でさまざまな人に助けてもらいました。

どんな状況になっても戦い続けてよかったです。

秋田を離れることになりましたが、少しでもファンの皆さんの記憶に残ってくれればうれしいです。

また会えるのを楽しみにしています」

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