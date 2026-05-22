片倉工業 <3001> [東証Ｓ] が5月22日昼(12:30)に業績修正を発表。26年12月期の連結最終利益を従来予想の52億円→72.5億円(前期は57.6億円)に39.4％上方修正し、一転して25.8％増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。

同時に、1-6月期(上期)の連結最終利益も従来予想の25.5億円→46億円(前年同期は35.3億円)に80.4％上方修正し、一転して30.0％増益見通しとなった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

「１．投資有価証券売却及び投資有価証券売却益（特別利益）の内容」により投資有価証券売却益（特別利益）を計上する見込みとなったため、親会社株主に帰属する四半期純利益（当期純利益）を上方修正いたします。※上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想と異なる結果となる可能性があります。ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法（以下「米国証券法」という。）に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において当該株式の公募を行う場合には、当該株式の発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当該株式の発行会社の財務諸表を記載し、当該株式の発行会社又は売出人から入手できる英文目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことは予定されておらず、英文目論見書も作成されておりません。なお、本件売出しに係る勧誘は、日本国外において日本の非居住者に対してのみ行われるため、金融商品取引法に基づく届出及び通知は行われず、目論見書も作成されません。