乃木坂46梅澤美波、若月佑美の“箸くん”見事にやりきる「ネタがよすぎた！」「若様軍団みんな卒業か…」
乃木坂46の3代目キャプテン・梅澤美波（27）の卒業コンサートが、21日に東京ドームで開催された。ライブで披露された「失恋お掃除人」のひと幕に反響が寄せられた。
【写真】カトラリーポーズ！若様軍団を継承した”梅澤軍団”
グループのデビュー14周年を祝うバースデーライブ『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY3公演として行われた卒コンでは、2016年9月から9年8ヶ月グループに在籍し、2023年からは3代目キャプテンとしてメンバーを引っ張ってきた梅澤のラストステージとなった。
梅澤の記憶に強く残るユニット曲を披露していくブロック。梅澤はステージ上のテーブルに並ぶナイフ、フォーク、スプーン、箸を前に寂しそうにたそがれる。「もう若様軍団は私しかいない」とこぼす梅澤に対し、筒井あやめ、奥田いろは、鈴木佑捺らが「梅澤軍団作ったらいいじゃないですか！」「私たちに一緒に歌わせてください！」と直訴。
鈴木が「なんのために私が加入したと思ってるんですか？」とまっすぐ見つめると、梅澤は「今夜限りの梅澤軍団結成！」と、4人で「失恋お掃除人」を披露。梅澤は「若様見てくれていますか！あの時あんなによわよわだった私にも、ついてきてくれる後輩が出来ました！あのとき、軍団長が託してくれた思い、今度は私が、後輩たちにつないでいきます！」と、軍団長だった若月佑美への思いを叫ぶ。
そして「あやめ、その芯の強さで、これからの乃木坂46を“すくって”ね！」とスプーンを筒井へ、「いろは！その美しい歌声を、皆の心に“ぶっさして”ね！」とフォークを奥田へ、「佑捺！その熱い思いで、乃木坂の未来を“切り”開いてね！」とナイフを鈴木へと手渡し、思いを継承した梅澤。
最後は、鈴木から「軍団長！これからもその大きな愛で、未来へ向かって走り続けてください！」と割り箸を手渡されると、梅澤は「うん！“はし”り続ける！」とうなずき、若月の代名詞ともいえる“箸くん”を披露。
「箸くん、箸くん、きょうで乃木坂46を卒業するんだけど、キャプテンとして、どんなメッセージを残せばいいかな？」
「そんなの簡単、お箸を渡せばいいのさ！だってお箸は、バラバラだとうまくいかないけど、力を合わせれば、なんでもつかみ取ることができるだろ！」
「さすが箸くん！」
若月さながらの“箸くん”を継承すると、会場から大きな拍手が。梅澤は「あんたたち！これからもみんなで力を合わせて、夢に食らいついていくんだよ！」と軍団長としてメンバーにエールを贈った。
ファンからは「久しぶりの箸くん、ネタが良すぎた！」「箸くんやってくれて歓喜」「急な箸くんが来て感動。懐かしいなあ」「箸くんで泣くときが来ると思わなかったよ」「若様軍団みんな卒業か…」「まさか2026年に箸くんを見られるなんて」などの反響が寄せられた。
【写真】カトラリーポーズ！若様軍団を継承した”梅澤軍団”
グループのデビュー14周年を祝うバースデーライブ『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY3公演として行われた卒コンでは、2016年9月から9年8ヶ月グループに在籍し、2023年からは3代目キャプテンとしてメンバーを引っ張ってきた梅澤のラストステージとなった。
鈴木が「なんのために私が加入したと思ってるんですか？」とまっすぐ見つめると、梅澤は「今夜限りの梅澤軍団結成！」と、4人で「失恋お掃除人」を披露。梅澤は「若様見てくれていますか！あの時あんなによわよわだった私にも、ついてきてくれる後輩が出来ました！あのとき、軍団長が託してくれた思い、今度は私が、後輩たちにつないでいきます！」と、軍団長だった若月佑美への思いを叫ぶ。
そして「あやめ、その芯の強さで、これからの乃木坂46を“すくって”ね！」とスプーンを筒井へ、「いろは！その美しい歌声を、皆の心に“ぶっさして”ね！」とフォークを奥田へ、「佑捺！その熱い思いで、乃木坂の未来を“切り”開いてね！」とナイフを鈴木へと手渡し、思いを継承した梅澤。
最後は、鈴木から「軍団長！これからもその大きな愛で、未来へ向かって走り続けてください！」と割り箸を手渡されると、梅澤は「うん！“はし”り続ける！」とうなずき、若月の代名詞ともいえる“箸くん”を披露。
「箸くん、箸くん、きょうで乃木坂46を卒業するんだけど、キャプテンとして、どんなメッセージを残せばいいかな？」
「そんなの簡単、お箸を渡せばいいのさ！だってお箸は、バラバラだとうまくいかないけど、力を合わせれば、なんでもつかみ取ることができるだろ！」
「さすが箸くん！」
若月さながらの“箸くん”を継承すると、会場から大きな拍手が。梅澤は「あんたたち！これからもみんなで力を合わせて、夢に食らいついていくんだよ！」と軍団長としてメンバーにエールを贈った。
ファンからは「久しぶりの箸くん、ネタが良すぎた！」「箸くんやってくれて歓喜」「急な箸くんが来て感動。懐かしいなあ」「箸くんで泣くときが来ると思わなかったよ」「若様軍団みんな卒業か…」「まさか2026年に箸くんを見られるなんて」などの反響が寄せられた。