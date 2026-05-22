元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が22日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。20日（日本時間21日）に行われたパドレス戦で好投したドジャース大谷翔平投手（31）の試合後の発言を引用し、元テレビ朝日社員の玉川徹氏をイジる一幕があった。

大谷はパドレス戦に「1番DH」で出場し、第1打席の1球目に中越えの8号ソロ本塁打を放った。投手としては88球を投げ、5回3安打無失点。防御率0・73とし、今季4勝目を挙げた。試合後、「1番（打者）がいい仕事を最初にしてくれた」とコメントしたことが複数のメディアで伝えられた。

長嶋は大谷の発言について「一流の人って客観視ができる。自分を俯瞰（ふかん）で見られる」と絶賛。その上で「これ、玉川さんにはないことだと思うんですよ。客観視できない、俯瞰視できない。玉川さん、よく大谷選手と比較するじゃない、自分と」とイジり始めた。

玉川氏は「誰かしゃべってた？」とトボけた上で「長々しゃべるなと思って聞いてたんだけど」と穏やかな様子でやり返した。