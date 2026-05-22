死者14人、重軽傷者6000人…地下鉄サリン事件救命現場の“命のリレー”描いた『1995』国際メディアコンクールで金賞

死者14人、重軽傷者6000人…地下鉄サリン事件救命現場の“命のリレー”描いた『1995』国際メディアコンクールで金賞