【日本株ランキングTOP30】キオクシアが1位に浮上、AI・データセンター関連株が人気集める
PayPay証券で2026年4月1日〜30日の期間に買付された国内株式のうち、売買代金が高い人気銘柄をランキング形式で紹介します。ランキングでは「キオクシアホールディングス」が1位となり、「JX金属」「ソフトバンクグループ」「フジクラ」などAI・半導体、データセンター関連銘柄が上位に入りました。
○【国内株式】2026年4月人気銘柄ランキング
1位 キオクシアホールディングス
2位 JX金属
3位 ソフトバンクグループ
4位 フジクラ
5位 三菱重工業
6位 日経平均チャレンジコース(日経平均レバレッジETF)
7位 任天堂
8位 古河電気工業
9位 INPEX
10位 日経平均逆チャレンジコース(日経平均ダブルインバースETF)
○AI・半導体、防衛関連に関心続く
1位「キオクシアホールディングス」、2位「JX金属」、3位「ソフトバンクグループ」、4位「フジクラ」、5位「三菱重工業」と、4月はAI・半導体、データセンター、防衛といったテーマ性の強い銘柄が上位に並びました。特にキオクシアホールディングスは、データセンター需要を背景にメモリ関連への関心が高まるなか、米国株式ランキングでも「マイクロン・テクノロジー」が7位に入っており、国内外で半導体メモリ関連への物色が続いたことがうかがえます。
2位のJX金属は、AI半導体向けの先端材料や銅価格の上昇を背景に、引き続き注目を集めました。また、4位「フジクラ」に加え、8位「古河電気工業」、28位「住友電気工業」もランクインし、データセンターの拡大に伴う光ファイバーや電線需要への期待も根強かったと考えられます。
5位「三菱重工業」、13位「川崎重工業」、20位「IHI」と重工各社も上位に入りました。中東情勢など地政学リスクが意識されるなか、防衛力強化という国策テーマに沿った銘柄への関心が継続したようです。
○ランキングTOP30一覧
【国内株式 売買代金】1〜5位
【国内株式 売買代金】6〜10位
【国内株式 売買代金】11〜15位
【国内株式 売買代金】16〜20位
【国内株式 売買代金】21〜25位
【国内株式 売買代金】26〜30位
PayPay証券 「PayPay証券」は、はじめての方でもスマートフォンからカンタンに資産運用が始められるスマホ証券です。日米の有名企業の株式や投資信託を100円から購入できるほか、NISAにも対応。普段お使いのPayPayアプリ内からスムーズに資産運用が始められ、PayPayポイントを使った投資も可能です。「誰もが資産運用をはじめられる世界」を目指し、将来に向けた資産形成をサポートする身近な金融機関としてサービスを展開しています。 PayPay証券：https://www.paypay-sec.co.jp/ この著者の記事一覧はこちら
○【国内株式】2026年4月人気銘柄ランキング
1位 キオクシアホールディングス
3位 ソフトバンクグループ
4位 フジクラ
5位 三菱重工業
6位 日経平均チャレンジコース(日経平均レバレッジETF)
7位 任天堂
8位 古河電気工業
9位 INPEX
10位 日経平均逆チャレンジコース(日経平均ダブルインバースETF)
○AI・半導体、防衛関連に関心続く
1位「キオクシアホールディングス」、2位「JX金属」、3位「ソフトバンクグループ」、4位「フジクラ」、5位「三菱重工業」と、4月はAI・半導体、データセンター、防衛といったテーマ性の強い銘柄が上位に並びました。特にキオクシアホールディングスは、データセンター需要を背景にメモリ関連への関心が高まるなか、米国株式ランキングでも「マイクロン・テクノロジー」が7位に入っており、国内外で半導体メモリ関連への物色が続いたことがうかがえます。
2位のJX金属は、AI半導体向けの先端材料や銅価格の上昇を背景に、引き続き注目を集めました。また、4位「フジクラ」に加え、8位「古河電気工業」、28位「住友電気工業」もランクインし、データセンターの拡大に伴う光ファイバーや電線需要への期待も根強かったと考えられます。
5位「三菱重工業」、13位「川崎重工業」、20位「IHI」と重工各社も上位に入りました。中東情勢など地政学リスクが意識されるなか、防衛力強化という国策テーマに沿った銘柄への関心が継続したようです。
○ランキングTOP30一覧
【国内株式 売買代金】1〜5位
【国内株式 売買代金】6〜10位
【国内株式 売買代金】11〜15位
【国内株式 売買代金】16〜20位
【国内株式 売買代金】21〜25位
【国内株式 売買代金】26〜30位
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