デベロッパーのジギタリス出版とパブリッシャーの15 Industryは、PC（Steam）用“読書型”ファンタジーアドベンチャー「ヴェリタステイルズ：暗黒城の魔女」を、5月23日より一般公開が始まる「BitSummit PUNCH」に出展する。

出展ブースでは、世界初となる体験版の試遊台展示が実施される。

「BitSummit PUNCH」出展情報

会場：京都市勧業館「みやこめっせ」1F-A10

ビジネスデイ：5月22日（金）

一般公開日：5月23日（土）・5月24日（日）

□「BitSummit PUNCH」公式サイト

「ヴェリタステイルズ：暗黒城の魔女」について

発売予定日：2026年

価格：未定

プレイ人数：1人

対応言語：日本語・中国語（簡体字）・英語

プレーヤーは本を読んでページをめくり、選択を重ね、敵と戦い、成長していく。脳筋で殴り合うも、口先で交渉するも、見て見ぬふりで通り過ぎるも自由。プレーヤーの振る舞いと、サイコロの出目が、世界の応え方を変える。

ヴァニラウェア出身の職人が6年かけて制作、300枚以上のイラストを手描き

ヴァニラウェアで「オーディンスフィア」、「ドラゴンズクラウン」などに携わった西村芳雄氏が、ゲーム業界30年以上のキャリアの果てに、奈良の山奥で6年をかけて作り上げた。300枚を超えるイラストはすべて自身の手で描かれ、生成AIは一切使用されていない。

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