浅野寛介×ケイン・コスギ 映画『四十九‐SEEK』7.31公開決定 監督はケインの弟シェイン
中国武術世界王者・浅野寛介が主演・プロデュースを務め、浅野の盟友シェイン・コスギを監督に迎え、シェインの兄であるケイン・コスギも出演するノンストップアクション映画『四十九‐SEEK』が、7月31日より公開されることが決定。ポスタービジュアル、新場面写真が解禁されたほか、浅野、ケイン、シェインのコメントも到着した。
【写真】ケイン兄弟が監督＆出演！『四十九‐SEEK』場面写真（9枚）
本作の舞台は、現代の日本。「現代に忍びが生き残っていたら…」という斬新な設定のもと、非政府組織「四十九（シーク）」の暗躍を圧倒的なリアリティで描く。名や姿を変え、「四十九」として秘密裏に任務を遂行するエージェントたちの中でも屈指の実力を持つ相沢京平（浅野寛介）は、ある潜入任務を通じて己の宿命と向き合うことに。生身の人間がぶつかり合う、93分間のノンストップアクション作だ。
主演・プロデューサーの浅野は、10代で中国武術世界チャンピオンに輝いた身体能力を武器に、自ら全責任を負って極限のスタントを遂行。 監督は、忍者アクションの正統な血を引くシェイン・コスギ。兄ケイン・コスギとの最強の兄弟タッグにより、世界レベルのアクションシーンを完成させた。
浅野は、10代でシェイン監督と「ショー・コスギ塾」で出会い意気投合。共にアクションの道を志した30年来の戦友だ。「自分たちが本当に信じるアクション映画を作りたい」という純粋な情熱から始まったプロジェクトは、潤沢な予算があるわけでも、大手資本がついているわけでもない、いわば“DIY”の自主制作からのスタートだった。
最初の撮影地は、何の変哲もない「河原」。衣装や小道具を自ら運び、知恵を絞り、文字通り手作りで一歩ずつシーンを積み上げていった。そんな現場には、シェイン監督の志に共鳴した兄・ケインも駆けつけ、兄弟の絆が作品にさらなる熱量を与える。
「役者として待っているだけではなく、自らが主体となって映画を創る」という浅野の強い覚悟と、シェイン監督の妥協なき演出。昨今の主流であるワイヤーやCG、速度編集に頼らず、肉体の極限を映し出すことにこだわった映像は、やがて国境を越え、世界17ヵ国の42映画祭でセレクション入りを果たし、その内12ヵ国で82賞を獲得（※2026年5月18日現在）するという世界的な熱狂を呼び起こした。河原の土の上から始まった小さな一歩が、世界を経て、ついに日本のスクリーンへと凱旋する。
ポスタービジュアルは、主人公・相沢京平（浅野）の鬼気迫る表情と、その背後に、京平の前に立ちはだかる裏社会のボス・高月（ケイン・コスギ）の冷徹な姿が配置されている。「全てはこの男から始まった！ 新時代のヒーロー誕生。こいつは、一体誰だ!?」というキャッチコピーが添えられ、新たなアクションスターの誕生を予感させるビジュアルに仕上がっている。
浅野は「生まれた頃から忍者やアクション、そして映画に触れているシェイン・コスギならではのテンポやメロディーで奏でられた作品で、アクション監督の石井靖見を筆頭とした日本の優れたアクションマンたちの体現も必見です。こんな映画、日本映画にあるようでない！ と思って頂ける映画です。シークは、英語で“探す”。なぜ生きるのか？ なぜ戦うのか？ なぜ？、、、を『四十九‐SEEK』を体感し、探してみてください！」とアピール。
ケインは「弟とのこのプロジェクトは、私のキャリアにおいて最も記憶に残る、刺激的で、楽しい経験の一つです。彼が創り出したものを非常に誇りに思います。アクションは壮観で、このプロジェクトの背後にある情熱は本物です。観客の皆さんが、この旅を楽しめると確信してます」と、クオリティに太鼓判。
シェイン監督は「最高の映画を作りたいという想いを持って制作すれば、観客に届くと信じてます。兄ケインや親友寛介、そして映画を愛するキャストやクルーの方々、そんな尊敬し敬愛する方々と共に映画を作る機会に感謝しています。様々な年齢層の方が楽しんで、日常の何かに役立つ感覚を得られることを願っています」とメッセージを寄せている。
映画『四十九‐SEEK』は、7月31日より池袋シネマロサ、kino cinéma新宿ほかにて全国順次公開。
※浅野寛介、ケイン・コスギ、シェイン・コスギのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■浅野寛介（主人公・相沢京平役／プロデューサー）
『四十九‐SEEK』は、日本から世界に！ をコンセプトに作ったノンストップアクション映画です。生まれた頃から忍者やアクション、そして映画に触れているシェイン・コスギならではのテンポやメロディーで奏でられた作品で、アクション監督の石井靖見を筆頭とした日本の優れたアクションマンたちの体現も必見です。こんな映画、日本映画にあるようでない！ と思って頂ける映画です。
シークは、英語で“探す”。なぜ生きるのか？ なぜ戦うのか？ なぜ？、、、を『四十九‐SEEK』を体感し、探してみてください！
■ケイン・コスギ（高月役）
弟とのこのプロジェクトは、私のキャリアにおいて最も記憶に残る、刺激的で、楽しい経験の一つです。今まで多くの映画に携わることができて幸運でしたが、いつか自分の弟が監督した映画、それも最初の映画に出演することになるとは思いもしませんでした。
彼が創り出したものを非常に誇りに思います。アクションは壮観で、このプロジェクトの背後にある情熱は本物です。観客の皆さんが、この旅を楽しめると確信してます。皆さんが私の弟シェインのデビュー映画を体験するのが待ち遠しいです！
■シェイン・コスギ（監督／編集）
映画とアクションは、私の人生を形作る重要な一部となっています。映画は、私たちの日常生活を忘れられる時間です。最高の映画を作りたいという想いを持って制作すれば、観客に届くと信じてます。
兄ケインや親友寛介、そして映画を愛するキャストやクルーの方々、そんな尊敬し敬愛する方々と共に映画を作る機会に感謝しています。様々な年齢層の方が楽しんで、日常の何かに役立つ感覚を得られることを願っています。映画はエンタメであり、エンターテインメントは感情です、感情は生きがいです！
【写真】ケイン兄弟が監督＆出演！『四十九‐SEEK』場面写真（9枚）
本作の舞台は、現代の日本。「現代に忍びが生き残っていたら…」という斬新な設定のもと、非政府組織「四十九（シーク）」の暗躍を圧倒的なリアリティで描く。名や姿を変え、「四十九」として秘密裏に任務を遂行するエージェントたちの中でも屈指の実力を持つ相沢京平（浅野寛介）は、ある潜入任務を通じて己の宿命と向き合うことに。生身の人間がぶつかり合う、93分間のノンストップアクション作だ。
浅野は、10代でシェイン監督と「ショー・コスギ塾」で出会い意気投合。共にアクションの道を志した30年来の戦友だ。「自分たちが本当に信じるアクション映画を作りたい」という純粋な情熱から始まったプロジェクトは、潤沢な予算があるわけでも、大手資本がついているわけでもない、いわば“DIY”の自主制作からのスタートだった。
最初の撮影地は、何の変哲もない「河原」。衣装や小道具を自ら運び、知恵を絞り、文字通り手作りで一歩ずつシーンを積み上げていった。そんな現場には、シェイン監督の志に共鳴した兄・ケインも駆けつけ、兄弟の絆が作品にさらなる熱量を与える。
「役者として待っているだけではなく、自らが主体となって映画を創る」という浅野の強い覚悟と、シェイン監督の妥協なき演出。昨今の主流であるワイヤーやCG、速度編集に頼らず、肉体の極限を映し出すことにこだわった映像は、やがて国境を越え、世界17ヵ国の42映画祭でセレクション入りを果たし、その内12ヵ国で82賞を獲得（※2026年5月18日現在）するという世界的な熱狂を呼び起こした。河原の土の上から始まった小さな一歩が、世界を経て、ついに日本のスクリーンへと凱旋する。
ポスタービジュアルは、主人公・相沢京平（浅野）の鬼気迫る表情と、その背後に、京平の前に立ちはだかる裏社会のボス・高月（ケイン・コスギ）の冷徹な姿が配置されている。「全てはこの男から始まった！ 新時代のヒーロー誕生。こいつは、一体誰だ!?」というキャッチコピーが添えられ、新たなアクションスターの誕生を予感させるビジュアルに仕上がっている。
浅野は「生まれた頃から忍者やアクション、そして映画に触れているシェイン・コスギならではのテンポやメロディーで奏でられた作品で、アクション監督の石井靖見を筆頭とした日本の優れたアクションマンたちの体現も必見です。こんな映画、日本映画にあるようでない！ と思って頂ける映画です。シークは、英語で“探す”。なぜ生きるのか？ なぜ戦うのか？ なぜ？、、、を『四十九‐SEEK』を体感し、探してみてください！」とアピール。
ケインは「弟とのこのプロジェクトは、私のキャリアにおいて最も記憶に残る、刺激的で、楽しい経験の一つです。彼が創り出したものを非常に誇りに思います。アクションは壮観で、このプロジェクトの背後にある情熱は本物です。観客の皆さんが、この旅を楽しめると確信してます」と、クオリティに太鼓判。
シェイン監督は「最高の映画を作りたいという想いを持って制作すれば、観客に届くと信じてます。兄ケインや親友寛介、そして映画を愛するキャストやクルーの方々、そんな尊敬し敬愛する方々と共に映画を作る機会に感謝しています。様々な年齢層の方が楽しんで、日常の何かに役立つ感覚を得られることを願っています」とメッセージを寄せている。
映画『四十九‐SEEK』は、7月31日より池袋シネマロサ、kino cinéma新宿ほかにて全国順次公開。
※浅野寛介、ケイン・コスギ、シェイン・コスギのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■浅野寛介（主人公・相沢京平役／プロデューサー）
『四十九‐SEEK』は、日本から世界に！ をコンセプトに作ったノンストップアクション映画です。生まれた頃から忍者やアクション、そして映画に触れているシェイン・コスギならではのテンポやメロディーで奏でられた作品で、アクション監督の石井靖見を筆頭とした日本の優れたアクションマンたちの体現も必見です。こんな映画、日本映画にあるようでない！ と思って頂ける映画です。
シークは、英語で“探す”。なぜ生きるのか？ なぜ戦うのか？ なぜ？、、、を『四十九‐SEEK』を体感し、探してみてください！
■ケイン・コスギ（高月役）
弟とのこのプロジェクトは、私のキャリアにおいて最も記憶に残る、刺激的で、楽しい経験の一つです。今まで多くの映画に携わることができて幸運でしたが、いつか自分の弟が監督した映画、それも最初の映画に出演することになるとは思いもしませんでした。
彼が創り出したものを非常に誇りに思います。アクションは壮観で、このプロジェクトの背後にある情熱は本物です。観客の皆さんが、この旅を楽しめると確信してます。皆さんが私の弟シェインのデビュー映画を体験するのが待ち遠しいです！
■シェイン・コスギ（監督／編集）
映画とアクションは、私の人生を形作る重要な一部となっています。映画は、私たちの日常生活を忘れられる時間です。最高の映画を作りたいという想いを持って制作すれば、観客に届くと信じてます。
兄ケインや親友寛介、そして映画を愛するキャストやクルーの方々、そんな尊敬し敬愛する方々と共に映画を作る機会に感謝しています。様々な年齢層の方が楽しんで、日常の何かに役立つ感覚を得られることを願っています。映画はエンタメであり、エンターテインメントは感情です、感情は生きがいです！