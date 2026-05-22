舞台『キングダムII‐継承‐』に東啓介、華優希、石川禅らが参戦！ コメント到着
舞台『キングダムII‐継承‐』より、新キャストが解禁。コメントが到着した。
【写真】舞台『キングダムII‐継承‐』新キャスト ソロカット
連載20周年を迎え累計発行部数1億2000万部を突破した、動乱の中国・春秋戦国時代を描く原泰久の国民的大人気コミックを原作とする本作。
時は紀元前。苛烈な戦乱の中にある中国・春秋戦国時代を生きる戦災孤児の少年・信と、その玉座を追われ、のちの始皇帝となる若き秦王・えい政―2人の少年が時代の荒波にもまれながらも、友との約束のために、そして己の夢のために史上初の中華統一を目指す姿を描く。
この夏上演される本舞台は、漫画『キングダム』でも圧倒的かつ唯一無二のエピソード中華に名を轟かせる、秦軍の大将軍・王騎が、戦いの中で壮絶な死を遂げる物語を描く。主演・信役は三浦宏規と高野洸、王騎役は山口祐一郎が初演に引き続き演じるほか、そして、羌かい（きょうかい）役には山本千尋を務める。
このたび、新たなメインキャスト陣が一挙解禁。
王騎の因縁の相手であり、“武神”とよばれる謎多き武将・ほう煖（ほうけん）役には、東啓介と、章平がダブルキャストで挑む。
鳥のような藁の被り物を被る山民族の末裔・河了貂（かりょうてん）役は、2023年の初演に引き続き華優希が続投。
信と同じ村で育った百姓で、戦場で再会し共に戦う尾平（びへい）役には、元木聖也が決定。初演ではバジオウ役、そして朱凶役の二役を演じ、類まれなと身体能力で魅力を放ったが、今回は信の同郷の仲間として新たな役どころに挑む。
軍師学校で軍師になるために学び、河了貂の兄弟子となる蒙毅（もうき）役は、竹内將人が演じる。
羌かい（きょうかい）と姉妹のように育った蚩尤（しゆう）の一族・羌象（きょうしょう）役には、清水葉月。
王騎とほう煖の過去の因縁に深くかかわる、秦国六代将軍の一人、・摎（きょう）役は、大塚千弘が務める。
そして、王騎と常に行動を共にし、まさに腹心として信頼の厚い王騎軍の副官、騰（とう）役には、石川禅が決定した。山口祐一郎と石川禅、ともに長年にわたり日本ミュージカル界の最前線で共演を重ねてきた最強コンビが、この本作にて王騎と騰として新たな魅力を放つ。
舞台『キングダムII‐継承‐』は、東京建物Brillia HALLにて8月9日〜9月13日、大阪・新歌舞伎座にて9月21日〜29日、福岡・博多座にて10月6日〜13日上演。
新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜メッセージ全文＞
■ほう煖役：東啓介
舞台『キングダム』にほう煖役として出演させていただきます。多くの人に愛され続けているこの作品に参加できること、本当に光栄に思っています。僕自身、今回が初参加となりますので、作品の世界観や積み重ねを大切にしながら、スタッフ・キャストの皆様とたくさんコミュニケーションを取り、一つひとつ丁寧に作り上げていけたらと思っています。
ほう煖という人物は、『キングダム』の中でも非常に大きな存在感を持つ重要な役です。圧倒的な強さや狂気、そして彼の内側にある信念までしっかり向き合いながら演じたいと思っています。激しいアクションも多くなると思いますので、最後まで全力で挑みます。
ぜひ劇場で体感してください。
■ほう煖役：章平
ほう煖を演じます、章平です。「武神」という言葉の重さに武者震いしております。そして、この大作の一員になれることに身が引き締まる思いです。
ほう煖は「求道者」として描かれておりますが、我々役者もまた同じ意味で求道している者と私は思います。今、自分が進んでいる道で彼に出会えることに感謝して、彼と深く会話していきたいと思います。
■河了貂役：華優希
河了貂を演じます、華優希です。2023年の公演に引き続き、こうしてまたキングダムの世界で河了貂を演じられること、心から光栄に、そして嬉しく思っております。また新たに、どれほどの心震える戦いが待っているのか…今から待ち遠しくてたまりません！ どうぞよろしくお願いいたします！
■尾平役：元木聖也
前回に引き続き、今回も舞台「キングダム」に出演させていただく事になりました。今回は役も変わり、また違った感覚でこの作品の世界に関われる事を嬉しく思っています。作品を大切にしながら、また熱い日々を過ごしたいと思います。
■蒙毅役：竹内將人
留学中から今に至るまで、『キングダム』には何度も背中を押されてきました。夢や戦いだけではなく、人が誰かと出会い、悩み、変わりながら生きていく姿に、自分自身も励まされてきた気がします。そんな大好きな作品の世界で、蒙毅として生きられることをとても嬉しく思います。
■羌象役：清水葉月
羌象を演じます、清水葉月です。たくさんのコンテンツで多くのファンに愛され続けている、舞台キングダムの続編に参加出来ることを大変光栄に思います。きっと本編同様に自身にも本番に向けた闘いが始まるので、皆さんに楽しんでいただけるよう、精一杯つとめたいと思います。
■摎役：大塚千弘
この度、摎を演じさせて頂く事になりました。久しぶりの舞台で大好きなキングダムの世界の一員になれる事、光栄に思います。お客様と一緒に劇場で、キングダムの世界を楽しめたらと思います！！ めっちゃ楽しみーーー！！！！
■騰役：石川禅
「謄」中国春秋戦国時代を駆け抜けた将軍の1人｡大変なことになってしまいました。「武将」って私のパーソナルとは対極にあるキャラクターだと思うのですが（笑）｡恐らくは何もかもが初めての経験となるでしょう。慄きつつ、しかし「秦の怪鳥」をしっかり御支えするべく､初役に挑戦します！ ところで、ファルファルって舞台でどうやったらいいですかぁ？
【写真】舞台『キングダムII‐継承‐』新キャスト ソロカット
連載20周年を迎え累計発行部数1億2000万部を突破した、動乱の中国・春秋戦国時代を描く原泰久の国民的大人気コミックを原作とする本作。
時は紀元前。苛烈な戦乱の中にある中国・春秋戦国時代を生きる戦災孤児の少年・信と、その玉座を追われ、のちの始皇帝となる若き秦王・えい政―2人の少年が時代の荒波にもまれながらも、友との約束のために、そして己の夢のために史上初の中華統一を目指す姿を描く。
このたび、新たなメインキャスト陣が一挙解禁。
王騎の因縁の相手であり、“武神”とよばれる謎多き武将・ほう煖（ほうけん）役には、東啓介と、章平がダブルキャストで挑む。
鳥のような藁の被り物を被る山民族の末裔・河了貂（かりょうてん）役は、2023年の初演に引き続き華優希が続投。
信と同じ村で育った百姓で、戦場で再会し共に戦う尾平（びへい）役には、元木聖也が決定。初演ではバジオウ役、そして朱凶役の二役を演じ、類まれなと身体能力で魅力を放ったが、今回は信の同郷の仲間として新たな役どころに挑む。
軍師学校で軍師になるために学び、河了貂の兄弟子となる蒙毅（もうき）役は、竹内將人が演じる。
羌かい（きょうかい）と姉妹のように育った蚩尤（しゆう）の一族・羌象（きょうしょう）役には、清水葉月。
王騎とほう煖の過去の因縁に深くかかわる、秦国六代将軍の一人、・摎（きょう）役は、大塚千弘が務める。
そして、王騎と常に行動を共にし、まさに腹心として信頼の厚い王騎軍の副官、騰（とう）役には、石川禅が決定した。山口祐一郎と石川禅、ともに長年にわたり日本ミュージカル界の最前線で共演を重ねてきた最強コンビが、この本作にて王騎と騰として新たな魅力を放つ。
舞台『キングダムII‐継承‐』は、東京建物Brillia HALLにて8月9日〜9月13日、大阪・新歌舞伎座にて9月21日〜29日、福岡・博多座にて10月6日〜13日上演。
新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜メッセージ全文＞
■ほう煖役：東啓介
舞台『キングダム』にほう煖役として出演させていただきます。多くの人に愛され続けているこの作品に参加できること、本当に光栄に思っています。僕自身、今回が初参加となりますので、作品の世界観や積み重ねを大切にしながら、スタッフ・キャストの皆様とたくさんコミュニケーションを取り、一つひとつ丁寧に作り上げていけたらと思っています。
ほう煖という人物は、『キングダム』の中でも非常に大きな存在感を持つ重要な役です。圧倒的な強さや狂気、そして彼の内側にある信念までしっかり向き合いながら演じたいと思っています。激しいアクションも多くなると思いますので、最後まで全力で挑みます。
ぜひ劇場で体感してください。
■ほう煖役：章平
ほう煖を演じます、章平です。「武神」という言葉の重さに武者震いしております。そして、この大作の一員になれることに身が引き締まる思いです。
ほう煖は「求道者」として描かれておりますが、我々役者もまた同じ意味で求道している者と私は思います。今、自分が進んでいる道で彼に出会えることに感謝して、彼と深く会話していきたいと思います。
■河了貂役：華優希
河了貂を演じます、華優希です。2023年の公演に引き続き、こうしてまたキングダムの世界で河了貂を演じられること、心から光栄に、そして嬉しく思っております。また新たに、どれほどの心震える戦いが待っているのか…今から待ち遠しくてたまりません！ どうぞよろしくお願いいたします！
■尾平役：元木聖也
前回に引き続き、今回も舞台「キングダム」に出演させていただく事になりました。今回は役も変わり、また違った感覚でこの作品の世界に関われる事を嬉しく思っています。作品を大切にしながら、また熱い日々を過ごしたいと思います。
■蒙毅役：竹内將人
留学中から今に至るまで、『キングダム』には何度も背中を押されてきました。夢や戦いだけではなく、人が誰かと出会い、悩み、変わりながら生きていく姿に、自分自身も励まされてきた気がします。そんな大好きな作品の世界で、蒙毅として生きられることをとても嬉しく思います。
■羌象役：清水葉月
羌象を演じます、清水葉月です。たくさんのコンテンツで多くのファンに愛され続けている、舞台キングダムの続編に参加出来ることを大変光栄に思います。きっと本編同様に自身にも本番に向けた闘いが始まるので、皆さんに楽しんでいただけるよう、精一杯つとめたいと思います。
■摎役：大塚千弘
この度、摎を演じさせて頂く事になりました。久しぶりの舞台で大好きなキングダムの世界の一員になれる事、光栄に思います。お客様と一緒に劇場で、キングダムの世界を楽しめたらと思います！！ めっちゃ楽しみーーー！！！！
■騰役：石川禅
「謄」中国春秋戦国時代を駆け抜けた将軍の1人｡大変なことになってしまいました。「武将」って私のパーソナルとは対極にあるキャラクターだと思うのですが（笑）｡恐らくは何もかもが初めての経験となるでしょう。慄きつつ、しかし「秦の怪鳥」をしっかり御支えするべく､初役に挑戦します！ ところで、ファルファルって舞台でどうやったらいいですかぁ？