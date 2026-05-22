『ケロミュ』田村升吾、田村心らキャスト5名のキャラビジュ解禁 追加キャスト12名も発表
ペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』より、ケロロ小隊キャスト5名のキャラクタービジュアル、コメントが到着。新たに追加キャスト12名、4つの来場者イベントの詳細が発表された。
【写真】『ケロミュ』タママ、ギロロ、クルル、ドロロのキャラクタービジュアル
本作は、テレビアニメ放送開始20周年を迎えた「ケロロ軍曹」をもとにしたミュージカル。ケロン星から地球（ペコポン）侵略にやって来たケロロ小隊と、居候先である地球人・日向家とのヘッポコでコミカルな物語が、ミュージカルならではの表現で描かれる。脚本・演出は演劇ユニット「SUGARBOY」主宰の川尻恵太、音楽はYu（vague）が手がける。
このたび「ケロロ小隊キャスト」ケロロ軍曹役の田村升吾、タママ二等兵役の大友至恩、ギロロ伍長役の草地稜之、クルル曹長役の丘山晴己、ドロロ兵長役の田村心のキャラクタービジュアルとコメントが到着した。
そして、追加キャスト12名も解禁。
メインキャストには『ケロロ軍曹』に欠かせない地球（ペコポン）人たちが登場。ケロロ軍曹と“お友だち”となったオカルト好きな少年・日向冬樹や、冬樹の姉・日向夏美をはじめ、個性豊かな地球の人間たちが舞台上に勢ぞろいする。
ほかにも冬樹に恋する超資産家の令嬢・西澤桃華や、不思議な雰囲気を持つ少年・サブロー、日本のどこかにあるという「忍野村」からやってきたくノ一・東谷小雪、アンゴル族のアンゴル・モアなど、おなじみの面々が『ケロロ軍曹』の世界を創りあげる。さらに日向家の母・日向秋も映像出演も決定。
追加キャスト12名は以下の通り（富永勇也ら5人の役名は未発表）。
日向冬樹役：野口準
日向夏美役：佐當友莉亜
西澤桃華役：反田葉月
サブロー役：山根航海
東谷小雪役：其原有沙
アンゴル・モア役：月深乃絢
日向秋役：大湖せしる（映像出演）
富永勇也
中川月碧
辻凌志朗
松田岳
松井健太
また、来場者イベントとして「開演前アナウンス」、対象公演でのカーテンコールの「撮影タイム」、アフタートーク「ケロロ小隊作戦会議」（9月25日13時回）、カーテンコール曲のアンコール「スペシャルカーテンコール〜大共鳴会♪みんなで歌おう！応援グッズもOKであります！〜」の実施も発表された。
ペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』は、東京・日本青年館ホールにて9月18日〜27日上演。
ケロロ小隊キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ケロロ軍曹役：田村升吾
ケロロ軍曹役の田村升吾です。
まさかこの役を演じる日が来るなんて。当時子供だった僕はアニメ『ケロロ軍曹』の放送を楽しみにしていました。日向家でのほのぼのとする日常やドタバタコメディ、熱い友情やバトル！！ 当時食い入るように見ていました。
今この作品を舞台化するのは本当に面白い試みだと思いますし、このメンバーなら最高の作品が生まれる予感がしています。日本青年館ホールでの幕開けを楽しみにしていてください。であります！！！
■タママ二等兵役：大友至恩
皆さまこんにちは！ ペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』で、タママ二等兵役を務めさせていただきます、大友至恩です！
お話をいただいた時、ちょうど僕が『ケロロ軍曹』にハマっていた時期で、とても嬉しかった思い出がありますね！ 作品を一体どのように舞台上で表現するのか少し不安もありましたが、このキャスト陣！ 面白くなること間違いなしなので、本番に向けて、精一杯努めます！ どんな物語になるか、僕もとても楽しみです！ 劇場でお待ちしておりますっ！
■ギロロ伍長役：草地稜之
こんにちは。ギロロ伍長を演じさせていただきます草地稜之です。
情報解禁されてから、改めてたくさんの方々から応援されている素敵な作品なんだなと感じると同時に、そんな作品に携わることの喜びとプレッシャーを感じています。当日は来てくださった方々が口を揃えて「観に来てよかった」と言ってもらえる作品になることをお約束します。
■クルル曹長役：丘山晴己
ペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』への出演が決まり、本当にワクワクしていますです！ 僕が演じるクルルは、とても個性的でクセの強いキャラクターなので、舞台上でどんな化学反応が生まれるのか今から楽しみです。データからすると、癖強い役は“はるちゃん”とすんごいファンタスティックになる予感しかありません（笑）。
ぜひ劇場で『ケロロ軍曹』の世界を体感してください！ 皆さまにお会いできるのを楽しみにしております。
■ドロロ兵長役：田村心
ペコポン人の皆様、はじめまして。子どもの頃ずっと見ていました。友達とずっと歌っていました。そんな大好きだった『ケロロ軍曹』の舞台に出演できることが本当に嬉しいです。しかも演じさせていただくのは、地球の自然を愛する心優しきアサシン、ドロロ兵長。彼の不憫なところや、すぐに「トラウマスイッチ」が入っちゃうところも含めて、ドロロの全てが大好きです。全身全霊で彼を生きたいと思うでござる！
皆様と同じように自分自身も、あのケロロ小隊が舞台上でどんなドタバタ劇を繰り広げるのか今からワクワクが止まりません。劇場という空間で、皆様と一緒に「大共鳴」できる日を心待ちにしています。強くて、優しくて、そしてちょっと不憫なドロロ兵長を大切に演じます。 だから！ 皆さんは！ ドロロ兵長のことを忘れないでくださいね！！！（笑）
【写真】『ケロミュ』タママ、ギロロ、クルル、ドロロのキャラクタービジュアル
本作は、テレビアニメ放送開始20周年を迎えた「ケロロ軍曹」をもとにしたミュージカル。ケロン星から地球（ペコポン）侵略にやって来たケロロ小隊と、居候先である地球人・日向家とのヘッポコでコミカルな物語が、ミュージカルならではの表現で描かれる。脚本・演出は演劇ユニット「SUGARBOY」主宰の川尻恵太、音楽はYu（vague）が手がける。
そして、追加キャスト12名も解禁。
メインキャストには『ケロロ軍曹』に欠かせない地球（ペコポン）人たちが登場。ケロロ軍曹と“お友だち”となったオカルト好きな少年・日向冬樹や、冬樹の姉・日向夏美をはじめ、個性豊かな地球の人間たちが舞台上に勢ぞろいする。
ほかにも冬樹に恋する超資産家の令嬢・西澤桃華や、不思議な雰囲気を持つ少年・サブロー、日本のどこかにあるという「忍野村」からやってきたくノ一・東谷小雪、アンゴル族のアンゴル・モアなど、おなじみの面々が『ケロロ軍曹』の世界を創りあげる。さらに日向家の母・日向秋も映像出演も決定。
追加キャスト12名は以下の通り（富永勇也ら5人の役名は未発表）。
日向冬樹役：野口準
日向夏美役：佐當友莉亜
西澤桃華役：反田葉月
サブロー役：山根航海
東谷小雪役：其原有沙
アンゴル・モア役：月深乃絢
日向秋役：大湖せしる（映像出演）
富永勇也
中川月碧
辻凌志朗
松田岳
松井健太
また、来場者イベントとして「開演前アナウンス」、対象公演でのカーテンコールの「撮影タイム」、アフタートーク「ケロロ小隊作戦会議」（9月25日13時回）、カーテンコール曲のアンコール「スペシャルカーテンコール〜大共鳴会♪みんなで歌おう！応援グッズもOKであります！〜」の実施も発表された。
ペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』は、東京・日本青年館ホールにて9月18日〜27日上演。
ケロロ小隊キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ケロロ軍曹役：田村升吾
ケロロ軍曹役の田村升吾です。
まさかこの役を演じる日が来るなんて。当時子供だった僕はアニメ『ケロロ軍曹』の放送を楽しみにしていました。日向家でのほのぼのとする日常やドタバタコメディ、熱い友情やバトル！！ 当時食い入るように見ていました。
今この作品を舞台化するのは本当に面白い試みだと思いますし、このメンバーなら最高の作品が生まれる予感がしています。日本青年館ホールでの幕開けを楽しみにしていてください。であります！！！
■タママ二等兵役：大友至恩
皆さまこんにちは！ ペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』で、タママ二等兵役を務めさせていただきます、大友至恩です！
お話をいただいた時、ちょうど僕が『ケロロ軍曹』にハマっていた時期で、とても嬉しかった思い出がありますね！ 作品を一体どのように舞台上で表現するのか少し不安もありましたが、このキャスト陣！ 面白くなること間違いなしなので、本番に向けて、精一杯努めます！ どんな物語になるか、僕もとても楽しみです！ 劇場でお待ちしておりますっ！
■ギロロ伍長役：草地稜之
こんにちは。ギロロ伍長を演じさせていただきます草地稜之です。
情報解禁されてから、改めてたくさんの方々から応援されている素敵な作品なんだなと感じると同時に、そんな作品に携わることの喜びとプレッシャーを感じています。当日は来てくださった方々が口を揃えて「観に来てよかった」と言ってもらえる作品になることをお約束します。
■クルル曹長役：丘山晴己
ペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』への出演が決まり、本当にワクワクしていますです！ 僕が演じるクルルは、とても個性的でクセの強いキャラクターなので、舞台上でどんな化学反応が生まれるのか今から楽しみです。データからすると、癖強い役は“はるちゃん”とすんごいファンタスティックになる予感しかありません（笑）。
ぜひ劇場で『ケロロ軍曹』の世界を体感してください！ 皆さまにお会いできるのを楽しみにしております。
■ドロロ兵長役：田村心
ペコポン人の皆様、はじめまして。子どもの頃ずっと見ていました。友達とずっと歌っていました。そんな大好きだった『ケロロ軍曹』の舞台に出演できることが本当に嬉しいです。しかも演じさせていただくのは、地球の自然を愛する心優しきアサシン、ドロロ兵長。彼の不憫なところや、すぐに「トラウマスイッチ」が入っちゃうところも含めて、ドロロの全てが大好きです。全身全霊で彼を生きたいと思うでござる！
皆様と同じように自分自身も、あのケロロ小隊が舞台上でどんなドタバタ劇を繰り広げるのか今からワクワクが止まりません。劇場という空間で、皆様と一緒に「大共鳴」できる日を心待ちにしています。強くて、優しくて、そしてちょっと不憫なドロロ兵長を大切に演じます。 だから！ 皆さんは！ ドロロ兵長のことを忘れないでくださいね！！！（笑）