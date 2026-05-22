新作映画『バイオハザード』日本公開が10.9に決定 ティザーポスター2種も解禁
ザック・クレッガー監督による映画『バイオハザード』が、10月9日より全国公開されることが決定。あわせて、ティザーポスターが全世界一斉に解禁された。
【動画】悪夢の新時代が幕を開ける『バイオハザード』特報
メガホンをとるのは、『バーバリアン』や、全世界興行収入2億ドルを突破し、ホラー映画でありながらエイミー・マディガンにアカデミー賞（R）助演女優賞をもたらしたメガヒット作『WEAPONS／ウェポンズ』を手がけたザック・クレッガー。現代ホラー界の鬼才として名高い彼が、完全新作のサバイバルホラーとして「バイオハザード」を再構築する。
本作のコンセプトは、「もしゲーム『バイオハザード』の世界に放り込まれたらどうなるか？」。全シリーズを何千時間プレイしたかわからないほどやり込んだというクレッガーが、深い“バイオ愛”を注ぎ込んで製作にあたっている。
物語の中心となるのは、オースティン・エイブラムス演じる配達人ブライアン。医療品を届ける任務の先で、彼が足を踏み入れるのは、想像を絶する地獄のサバイバルだ。観客はブライアンの視点を通して、ゲームのプレイヤーさながらに、逃れられない恐怖を体感することになる。
今回、全世界一斉解禁されたのは、ゲームの異なるステージを切り取ったかのような2種のティザーポスター。1枚は、闇に包まれた雪の山道。車のヘッドライトに照らされた先に、ひとりの少女がぽつんと立ち尽くしている。その異様な光景だけでも不穏さを漂わせるが、強い光が生み出す影は、少女の中に潜む“何か”の存在をほのめかし、見る者の想像をかき立てる。
もう1枚は、ゲームシリーズでおなじみの三人称視点を思わせる構図で、主人公ブライアンの姿を捉えたもの。彼が医療品を届けるべき目的地が前方に見える一方、ビルの上にたたずむ人影が、そこへ至る道のりが決して容易ではないことを静かに暗示している。いずれのポスターも、クレッガー監督の巧みなホラー演出と、「バイオハザード」が持つ圧倒的な恐怖感を鮮烈に感じさせる仕上がりとなっている。
2026年は、ゲーム『バイオハザード』のリリース30周年。ホラーシーズンの秋に、クレッガー監督が放つサバイバルホラーが、この記念すべき節目をどう彩るのか。
映画『バイオハザード』は、10月9日より全国公開。
【動画】悪夢の新時代が幕を開ける『バイオハザード』特報
メガホンをとるのは、『バーバリアン』や、全世界興行収入2億ドルを突破し、ホラー映画でありながらエイミー・マディガンにアカデミー賞（R）助演女優賞をもたらしたメガヒット作『WEAPONS／ウェポンズ』を手がけたザック・クレッガー。現代ホラー界の鬼才として名高い彼が、完全新作のサバイバルホラーとして「バイオハザード」を再構築する。
物語の中心となるのは、オースティン・エイブラムス演じる配達人ブライアン。医療品を届ける任務の先で、彼が足を踏み入れるのは、想像を絶する地獄のサバイバルだ。観客はブライアンの視点を通して、ゲームのプレイヤーさながらに、逃れられない恐怖を体感することになる。
今回、全世界一斉解禁されたのは、ゲームの異なるステージを切り取ったかのような2種のティザーポスター。1枚は、闇に包まれた雪の山道。車のヘッドライトに照らされた先に、ひとりの少女がぽつんと立ち尽くしている。その異様な光景だけでも不穏さを漂わせるが、強い光が生み出す影は、少女の中に潜む“何か”の存在をほのめかし、見る者の想像をかき立てる。
もう1枚は、ゲームシリーズでおなじみの三人称視点を思わせる構図で、主人公ブライアンの姿を捉えたもの。彼が医療品を届けるべき目的地が前方に見える一方、ビルの上にたたずむ人影が、そこへ至る道のりが決して容易ではないことを静かに暗示している。いずれのポスターも、クレッガー監督の巧みなホラー演出と、「バイオハザード」が持つ圧倒的な恐怖感を鮮烈に感じさせる仕上がりとなっている。
2026年は、ゲーム『バイオハザード』のリリース30周年。ホラーシーズンの秋に、クレッガー監督が放つサバイバルホラーが、この記念すべき節目をどう彩るのか。
映画『バイオハザード』は、10月9日より全国公開。