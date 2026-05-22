綾瀬はるか、カンヌをドレス姿でかっ歩 公式上映オフショットに反響
綾瀬はるかのスタッフによる公式Instagramが21日にオフショットを投稿。第79回カンヌ国際映画祭でのドレス姿を多数公開した。
【別カット】かわいらしい白いノースリーブ姿も
千鳥の大悟とダブル主演を務める映画『箱の中の羊』が第79回カンヌ国際映画祭で長編コンペティション部門に選出され、レッドカーペットにも参加した綾瀬。今回の投稿には、映画祭参加中の綾瀬が見せた黒のベアトップドレスや白のノースリーブドレスが収められていて、さらに共演者の大悟や監督の是枝裕和らと並ぶ様子も見ることができる。
彼女のドレス姿にファンからは「きれいすぎる」「とても美しいです」「本当かわいい」などの声が相次いでいる。
引用：「綾瀬はるか official staff」Instagram（＠ayaseharuka_official_staff）
【別カット】かわいらしい白いノースリーブ姿も
千鳥の大悟とダブル主演を務める映画『箱の中の羊』が第79回カンヌ国際映画祭で長編コンペティション部門に選出され、レッドカーペットにも参加した綾瀬。今回の投稿には、映画祭参加中の綾瀬が見せた黒のベアトップドレスや白のノースリーブドレスが収められていて、さらに共演者の大悟や監督の是枝裕和らと並ぶ様子も見ることができる。
彼女のドレス姿にファンからは「きれいすぎる」「とても美しいです」「本当かわいい」などの声が相次いでいる。
引用：「綾瀬はるか official staff」Instagram（＠ayaseharuka_official_staff）