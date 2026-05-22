元NHKアナ・中川安奈インスタに実妹登場、仲良く舞台鑑賞
フリーアナウンサーの中川安奈が21日にInstagramを更新。実妹との舞台鑑賞を報告し、オフショットを披露した。
【別カット】中川安奈と実妹の2ショット
中川が「楽しみにしていた劇団四季の『アナと雪の女王』を大好きな妹を誘って観てきました」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、ヴィンテージのデニムジャケットとロングスカートという装いの中川のソロショットに加えて、妹との2ショットも収められている。投稿の中で彼女は「姉妹の愛を描いているということもあって、もともと映画でも涙でボロボロになるくらい感情移入していましたが、今回の舞台も感動で終始タオルが離せず…」とつづっている。
中川が披露した実妹との2ショットに、ファンからは「妹さん目元がそっくりですね」「とっても美しい姉妹さんです」「姉妹揃って素敵です」などの声が集まっている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職し、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）
【別カット】中川安奈と実妹の2ショット
中川が「楽しみにしていた劇団四季の『アナと雪の女王』を大好きな妹を誘って観てきました」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、ヴィンテージのデニムジャケットとロングスカートという装いの中川のソロショットに加えて、妹との2ショットも収められている。投稿の中で彼女は「姉妹の愛を描いているということもあって、もともと映画でも涙でボロボロになるくらい感情移入していましたが、今回の舞台も感動で終始タオルが離せず…」とつづっている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職し、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）