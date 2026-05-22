敵地パドレス戦で異次元の活躍

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、20日（日本時間21日）の敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放ち、4打数1安打1打点。投げては5回88球で3安打4奪三振無失点とし、4勝目（2敗）をあげた。敵地実況席は、大谷の成績の“不自然”な点に言及していた。

初回先頭の大谷は、相手先発バスケスの初球95.5マイル（約153.7キロ）の高めフォーシームを強振。中堅フェンスを越える8号で自らを援護した。投手としては3回までパーフェクト投球。4回は2死一、二塁のピンチもボガーツを中飛に。5回は1死満塁の大ピンチを迎えたが、タティスJr.を外角低めへの87.2マイル（約140キロ）のスイーパーで遊併殺打に打ちとり、マウンド上で雄叫びをあげた。

2回の第2打席では、大谷の意外すぎる成績に、MLB.tvのパドレス側放送席も反応した。

解説のマーク・グラント氏は、「彼は何て呼ばれていましたっけ、ユニコーン？彼はユニコーンですよね。信じられません！」としながら、「でもねドン、ショウヘイ・オオタニの成績を見ると、彼は（投手として）2敗しているんですよ。Hahahah」と、この試合を終えて防御率0.73、自責点は今季わずか4ながらも、ここまで2敗しているという事実を浮き彫りにしている。

それでも実況のドン・オルシーロ氏は「打撃面では、この1週間、直近の7試合で完全に調子を取り戻しています。それ以前の25試合では打率わずか.209でした。OPSと打率の跳ね上がり方を見てください。劇的な上昇ですし、ハードヒット率も上がっています」と伝えている。

オルシーロ氏から「かつての大谷に戻ったというわけですね」という言葉を受けたグラント氏は、「考えてもみてください。世界最高レベルの舞台でマウンドに立って投げているんです。その上でバットを握って打撃の数字も残さなければならない。つまり、とんでもなく過酷な役割ですよ」と、その唯一無二の立場を慮っていた。



（THE ANSWER編集部）