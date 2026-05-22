「外はサクサク、中はホクホク」【マクドナルド】もうすぐ終売！！「期間限定メニュー」をチェック

【マクドナルド】は、限定バーガーや「ハッピーセット®」に注目が集まりがちですが、実はサイドメニューも見逃せないんです。今回は、小腹がすいた時の甘くないおやつとして、ランチをボリュームアップさせたい時のプラスワンメニューとして、注文したい「期間限定メニュー」にフォーカス。間もなく終売予定なので、まだチェックしていない人は、マクドナルドへ！

懐かしい！？ お食事系パイが期間限定で登場

オレンジ色のパケも食欲をそそりそうな「ベーコンポテトパイ」。デビューは1990年と35年以上の歴史があるサイドメニューですが、近年は、毎年春になると限定販売をしている様子。サクサクのパイ生地と、ポテトとベーコン、オニオンといった具材を使った、とろりととろけるようなフィリングが特徴です。単品\180（税込）（一部店舗等で異なる可能性あり）という、お手頃価格なのも嬉しいポイントです。

サクサク & ホクホクの美味しさ

気になる味わいについて@empireo25さんは、「食べてみると外はサクサク、中はホクホク」と食感に触れ、さらに「クリームシチューみたいな感じ」「美味しい」とコメントしています。筆者が聞いたところによると、テイクアウトした時は、電子レンジで軽く温めてからトースターで焼くと、パイの食感が復活するのだとか。ぜひ試してみて！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@empireo25様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N



