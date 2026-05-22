左足首の骨折から復帰したタレントの松本明子（６０）が、１９８３年組アイドル「お神セブン」メンバーとの集合写真を披露した。

２２日までにインスタグラムで「本日デビュー４３周年！１９８３年５月２１日オス メス キスでレコードデビューしました！」と報告。

「先日取材後、桑田靖子ちゃんの事務所のボス古さんがお知り合いの素敵なお店をアテンドして下さり、８３年同期のお神セブン皆様と美味しい超高級なお寿司を戴きながら還暦のお祝いをして下さいました！本当にありがとうございます！サプライズケーキにびっくり！本当に嬉しかった！」と６０歳を祝福されたことも明かした。

「沢山の同期の愛ありがとうございます！感謝ばかりです！８／２２（土）シアター１０１０での『８３年組アイドルアラ！？還ライブ』では松葉杖ナシ！完全復帰を目指して頑張ります！」と明かし、「＃お神セブン＃大沢逸美＃森尾由美＃小林千絵＃桑田靖子木元ゆうこ」とメンバー紹介。

フォロワーは「おめでとうございます」「可愛い過ぎ」「同期の皆さんと今でも仲良しなのは本当に素敵ですね」「素敵な笑顔」とホッコリした。