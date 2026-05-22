義実家で元カノと混同される屈辱。「笑える思い出」を振られた嫁の『たった一言』に、場が凍りつく

筆者の体験談です。

義実家での食卓、会話に入れず苦笑いを続けていました。

そんな中、思わず口にしたひと言で空気が変わって――。

ついていけず

「その頃はさ……」

義実家に帰省した時、家族で食卓を囲みながら会話が続いていました。

夫の子どもの頃の話や昔の出来事が次々と話題に上がります。

笑い声が広がる中、私は相づちを打ちながら耳を傾けていました。

でも、どの話も私の知らない出来事ばかりで、自然と会話の外側にいるような感覚になっていきます。

同じ場にいるのに、少しだけ距離があるような居心地の悪さを感じていました。

重なる違和感

料理を取り分けながら「そうなんですね」と返すことしかできません。

会話は途切れることなく進み、言葉を挟むタイミングをつかめないまま、また聞き手に戻っていました。

ときには、夫の元カノとの交際の話が混ざることもあります。

義家族にとっては楽しい思い出なのかもしれません。

しかし、かつての恋人とのエピソードを、まるで今の妻である私のことであるかのように語られるのは、どうしても受け入れがたいものがありました。

冗談まじりだとわかっていても、どう反応すればいいのか迷い、視線を落とす場面もありました。、

「そんなことありましたかね……」

笑っていれば、その場は過ぎていきます。

ただ、うなずくだけの時間が増えていきました。

そのたびに、取り残されているような感覚が少しずつ積み重なっていきます。