陸上・関東インカレ

陸上の関東学生対校選手権（関東インカレ）第2日は22日、栃木・カンセキスタジアムとちぎで男子1部1500メートル決勝が行われ、早大のルーキー・本田桜二郎（1年）が3分49秒36で2位に入った。優勝は後田築（順大4年）で3分48秒80。

本田は前日の予選2組で最後は流しながら全体トップとなる3分47秒91をマーク。1年生で唯一、12人で行われる決勝に進出した。

レースはゆったりとした流れで400メートルを通過すると、本田が集団から一気に飛び出しペースアップ。果敢に引っ張った。800メートルを2分8秒で通過。ラスト1周、中川拓海（順大4年）、後田に抜かれ、3番手に。それでも直線で中川を抜き返して2位に入った。

ゴール後はトラックを手で何度も叩いて悔しさを露わにした。

鳥取城北出身の本田は、昨年12月の全国高校駅伝1区（10キロ）で区間賞の増子陽太（福島・学法石川）、2位の新妻遼己（兵庫・西脇工）に続く3位に。この3人はそろって早大に進学し、期待のルーキー三羽烏として注目を集める。今大会は本田のみ出場している。



（THE ANSWER編集部）