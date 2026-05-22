ヤンキース戦

米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は21日（日本時間22日）、敵地ヤンキース戦に「4番・三塁」で先発出場し、4打数無安打だった。試合前にはヤンキースのユニホーム姿の少女と交流。ほっこりする光景が、日本ファンの反響を呼んでいた。

試合前の一コマ。岡本は、ヤンキースのジャッジのユニホームを着た日本人とみられる少女と交流。ボールにサインを入れてあげると、共に肩を組んで記念撮影。最後は目線を合わせながら、手を振る“神対応”を見せていた。

ブルージェイズ公式Xは「これこそが全てだ」と記して一連の流れの動画を投稿。日本語でも「この小さなファンにとっての忘れられない思い出」と添えている。映像内で「めちゃくちゃほっこりする」とテロップが入れられた投稿には、日本人ファンも反応している。

「可愛い Kazumaの事も応援してね」

「岡本様の神対応からきっとブルージェイズの事も好きになってくれたのでは」

「とっても可愛いです…」

「ヤンキースファンにも優しい」

「この小さなファン、ユニフォームはヤンキースのジャッジさん」

「思わず娘ちゃんと重なっちゃったのかな ちょっとパパ醸し出されてる」

「ジャッジのファンをも魅了する岡本和真選手」

「敵ファンを味方にさせるそれがオカモト！」

試合はブルージェイズが2-0で勝利している。



（THE ANSWER編集部）