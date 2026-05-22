1日に男女の双子を出産したことを公表した、お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上の妻・いとくとら(いくら)が20日、マタニティ姿を公開した。



【写真】誕生時2700g超＆3000g超 双子妊娠中のふっくら大きなお腹

22年に結婚した2人。出産報告で第1子女児が2700g超、第2子男児が3000g超だったことを伝え、「双子にしてはビッグに生まれてきてくれました！ 誰かさんの遺伝かしら、、、」と記していたが、この日の投稿で「マタニティフォトも撮っていただいておりました」と明かした。



「もともとマタニティフォトを撮るつもりはなかったんですが『こんなに大きなお腹、思い出に残さなきゃもったいない！』と思い、お願いしました」という。淡いグリーンのゆったりウェアで、やさしい表情を浮かべながらお腹に手をやるショットや夫の村上が加わった写真などをアップ。「そしたら村上のお腹の大きさの方が目立っていました、、笑」とオチもつけながらつづった。



2人と一緒に愛犬も写っている。「くむも楽しそうに撮影に参加してくれました 思い出に残る素敵な写真をたくさん撮っていただき、ありがとうございました」と記し、「高円寺で撮った写真もあるのでまた載せます」とファンを楽しみにさせる言葉で次なる公開の機会を予告していた。



（よろず～ニュース編集部）